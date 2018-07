Bereits im Teenageralter hat sich die heute 26-jährige Isabella Wagner für Mode und Fotografie interessiert. Vor einigen Wochen erfüllte sich ein großer Traum der Neunkirchnerin: Sie durfte als Curve-Model bei der „Full Figured Fashion Week“ in New York auf den Laufsteg.

Schöne Fotos von sich zu haben – durch dieses Vorhaben hat Isabella „Ella“ Wagner die Laufstege in Europa und jetzt sogar in New York erobert. „Damals habe ich mir gedacht, dass ich gerne schöne Bilder von mir haben möchte.

"Ich war die einzige Europäerin!“

Darum habe ich einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet“, erzählt das Curve-Model der NÖN in einem persönlichen Gespräch. Immer mehr Modeljobs – und zwar nicht nur vor der Kamera – trudelten bei Wagner ein. „Zu Beginn war es eine gemütliche Sache, jetzt kann es sein, dass ich im Monat bis zu zehn mal am Laufsteg stehe“, freut sich die heute 26-Jährige.

Ein Mal auf dem Laufsteg in New York zu stehen war einer ihrer größten Träume – und dieser hat sich nun erfüllt. „Ich war im Oktober in New York und dachte einfach, dass ich auf gut Glück meine Bilder mitnehme und schaue, was passiert“, ist sie für ihre Spontanität bekannt. Und nur kurze Zeit später kam auch schon die Nachricht, dass sie dabei ist: „Da bewerben sich tausende von Frauen aus Amerika und auch Europa.

"Designe schon eigene Kleidung"

40 Models wurden genommen. Ich war die einzige Europäerin!“ Vor dem großen Auftritt bei der „Full Figured Fashion Week“ war die Neunkirchnerin völlig relaxed. „Ich bin da nie wirklich sonderlich nervös. Ich dachte mir eigentlich nur, wieso haben die da so einen komischen Teppich auf dem Laufsteg?“, schmunzelt sie.

Das ehrgeizige Oversize-Model hat sich für die Zukunft auch schon weitere Ziele gesetzt: „Ich mache mich dann auf die Suche nach einer Agentur in Amerika. Außerdem designe ich schon hin und wieder meine eigene Kleidung. Daraus möchte ich vielleicht einmal eine Kollektion machen. Aber das hat noch seine Zeit, das will ich langsam aufbauen“, so Wagner über ihre großen Zukunftspläne.