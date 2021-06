Elvira Junuzi bleibt Obfrau der Jungen Volkspartei (JVP) Neunkirchen. Im Rahmen des Stadtjugendtages wurde Junuzi in ihrem Amt bestätigt. In den letzten Jahren habe man viel erreichen können, so die Obfrau in ihrem Tätigkeitsbericht: „Wir als JVP haben den Jugendlichen in Neunkirchen nicht nur Vergnügung wie etwa den Cocktailstand im Oktober 2018 angeboten, sondern auch Sicherheit mit dem Projekt ,JVP-FestlTaxi‘, welches die Jugendlichen von den verschiedensten Festen sicher nach Hause brachte“, wird Junuzi in einer Aussendung der JVP zitiert.

Auch während der Corona-Pandemie sei man nicht untätig gewesen, so die JVP-Stadtchefin weiter: „Im Juni 2020 pflanzten wir kleine Bäume in Neunkirchen, um auf das Klimavolksbegehren aufmerksam zu machen. Im November 2020 machten wir beim Projekt ,Füreinander Niederösterreich‘ mit und griffen dem Landespflegeheim in Neunkirchen etwas unter die Arme.“

Beachvolleyballturnier und Cocktailstand geplant

Für heuer und das kommende Jahr sei viel geplant, so Junuzi, der weiterhin Selmin Sakiri als Obfrau-Stellvertreter zur Seite steht: „Es wird wieder ein Beachvolleyballturnier und einen Cocktailstand geben. Ebenso werden wir im Sommer die Sommerbühne am Hauptplatz in Neunkirchen nutzen und für nächstes Jahr ist auch ein Tanzworkshop geplant.“

Als Gratulanten stellten sich Bürgermeister Herbert Osterbauer, Klubobmann Thomas Berger, JVP NÖ-Landesgeschäftsführerin Melanie Schneider, der designierte Bezirksobmann Bernhard Höller sowie Gemeinderätin Amra Pilav und Stadtrat a. D. Armin Zwazl ein.