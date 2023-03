Embers wächst zum größten Contact Center-Anbieter Österreichs

Aus den beiden erfolgreichen Dienstleistungsunternehmen „Embers Call Center & Marketing GmbH“ und „Intelia GmbH“ wird somit eine starke Einheit: mit der Fusion entsteht Österreichs größter unabhängiger Contact Center Anbieter, wodurch Kundenservice neu und bedarfsorientiert gestaltet wird. Die AG Capital, eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Wien, unterstützt den Zusammenschluss und beteiligt sich mehrheitlich an der neuen Unternehmensgruppe. Die bisherigen Eigentümer bleiben mit einer Beteiligung weiter an Bord.

Embers und Intelia zählen bereits zu den größten Customer Care Anbietern Österreichs und spezialisieren sich auf hochwertige Outbound-, Inbound- und Backoffice-Services in einer Vielzahl von Branchen. Intelia betreut Kunden von Standorten in Linz und Wien. Embers verfügt neben ihrem Hauptsitz in Neunkirchen über Standorte in Stuttgart, Deutschland, und Jelah, Bosnien & Herzegowina. Gemeinsam können die beiden Unternehmen auf ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio sowie umfassende Branchenexpertise zurückgreifen. Das Erfolgskonzept dahinter: Die geschickte Kombination aus Inhouse (Intelia) und dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden work@home Konzept von Embers ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität sowie einen rundum full-serivce .

„Wir freuen uns zwei äußerst erfolgreiche Unternehmen im Bereich Customer Care mit den bisherigen Eigentümern und Geschäftsführern bei ihrem nächsten Wachstumsschritt begleiten zu können. Gemeinsam verfügen Intelia und Embers nicht nur über hohe Qualitätsmerkmale wie ISO- zertifizierte Standorte und 24/7 Service, sondern bieten auch eine hohe Branchenabdeckung und können durch ihr umfassendes Prozess-know-how sowohl einfache als auch komplexe Aufträge schnell und effizient umsetzen“ freuen sich Daniel Jennewein und Karl Lankmayr, Geschäftsführer von AG Capital.

Weiteres Wachstum angestrebt

In den vergangenen Jahren konnten die beiden Unternehmensgruppen stark wachsen und sich durch ihren Fokus auf hochwertigen Kundenservice und Flexibilität vom Wettbewerb abheben. Gemeinsam werden Intelia und Embers das größte unabhängige österreichische Customer Care Center bilden sowie Service und Beratung exakt nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kundschaft bieten können. Die Geschäftsführer Günther Haffner (Intelia) und Christian Lang (Embers) werden auch künftig die operative Führung der Unternehmensgruppe stellen. „Mit AG Capital haben wir den optimalen Partner gefunden, um das weitere Wachstum von Embers und Intelia zu forcieren. Darüber hinaus ergeben sich durch den Zusammenschluss Synergien, die es uns ermöglichen das Serviceangebot und unsere Kundenzufriedenheit weiter auszubauen. Wir sehen das als große Chance und Meilenstein, unseren Kunden zukünftig dank komplementären Ansätzen einen noch besseren Service zu erbringen“, freuen sich die beiden Geschäftsführer auf die künftige Zusammenarbeit.

Embers als starker Partner an Ihrer Seite

Seit über 20 Jahren betreut das Neunkirchner Unternehmen seine langjährigen Kunden im Bereich Bestellannahme, Kundenservice für Handelsunternehmen, Teleshopping, sowie der Kundenbetreuung in der Gastronomie, dem Energiesektor und dem Verlagswesen. Das Unternehmen zeichnet sich auch durch ein verkaufsstarkes Team sowie ein einzigartiges work@home Konzept aus und wickelt an den Standorten in Österreich, Deutschland und Bosnien & Herzegowina jährlich rd. 3,5 Millionen Kundenkontakte in unterschiedlichen Sprachen ab. Darüber hinaus wird qualitativ hochwertiges Kundenservice geboten, welches durch die ISO-Zertifizierung über alle Standorte hinweg abgerundet wird.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.