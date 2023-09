Ende nach 10 Jahren: Statt Jubiläumsparty muss „Zweiradler“ schließen

„Andere feiern ihr Jubiläum groß, ich schließe das Geschäft“, nimmt Betreiber Serafin Al Rahal seine aktuelle Situation mit Galgenhumor. Und analysiert sachlich seine Beweggründe für einen Schritt, der Neunkirchens Radexperten persönlich sehr schmerzt: „Aber ich lebe seit drei Jahren von meinen Ersparnissen, weil das Geschäft nicht mehr so läuft. Da muss ich leider einen Schlussstrich ziehen.“

Vielfältige Gründe für Geschäftsrückgang

Die Gründe für den Geschäftsrückgang seien vielfältig. Zum einen natürlich die allgemeine Situation in der schlecht frequentierten Neunkirchner Innenstadt, zum anderen aber auch die Auswirkungen von Corona: „Auch wenn ich solche Argumente eigentlich selber nicht hören kann, aber früher hatte ich Aussteller, die haben mir zwanzig Räder ins Geschäft gestellt, die die Kunden testen und nach ihren Wünschen komplett anpassen konnten. Dann haben sie ihr Wunschmodell bestellt und spätestens zwei Wochen später war es da. Diese Ausstellungsstücke bekomme ich heute nicht mehr, weil sie seit Corona von den Lieferanten nicht mehr verfügbar sind“, erklärt der 40-Jährige.

Sechs Jahre war er mit seinem Geschäft direkt am Hauptplatz beheimatet, vor vier Jahren übersiedelt er damit ein paar Meter weiter in die Kirchengasse, weil er mehr Platz benötigte. Ende des Monats ist nun Schluss. Noch bis 22. September wartet ein großer Abverkauf mit Top-Preise beim Sortiment auf die Kunden.

Seine berufliche Zukunft ist noch ungewiss. „Aber ein kleines berufliches Standbein soll meine Leidenschaft weiterhin bleiben. Ich möchte meine Stammkunden nicht im Stich lassen und gerne Radservice und Beratung in irgendeiner Form anbieten. Was genau wird sich zeigen“, blickt Al Rahal dennoch positiv in die Zukunft.