Nachdem wie gestern berichtet ein Kühlschrank in einem Nachbarhaus Feuer gefangen hatte und das Stiegenhaus aufgrund der starken Verrauchung nicht mehr passierbar war, musste die 87-jährige betagte Mutter des Stadtchefs von den Einsatzkräften über ein Fenster geborgen werden. Dabei war der Bürgermeister an vorderster Front selbst dabei: Sogar im Sakko stieg der 60-Jährige durch das Fenster ein, um bei der Rettung seiner Mutter dabei zu sein. „Sie wurde im Spital kurz durchgecheckt und dann nach am selben Tag nach Hause gebracht. Es geht ihr schon wieder recht gut“, so Osterbauer zur NÖN.

Insgesamt mussten bei dem Einsatz sechs Personen, darunter auch ein Kleinkind und ein Hund, gerettet werden. Die Einsatzkräfte agierten vorbildlich. „Dafür gebührt ihnen großer Dank und Respekt“, so ein dankbarer Stadtchef.