Die SPÖ-Bezirksfrauen luden zur Ballnacht in Pettycoat, Lederjacke & Co. Das VAZ der Arbeiterkammer war schon Tage davor restlos ausverkauft.

Die Premiere ist geglückt! Erstmalig luden die SPÖ-Bezirksfrauen unter der Leitung von Neunkirchen-Gemeinderätin Gerlinde Metzger zum „Rock’n Ball“ ins VAZ der Arbeiterkammer ein – und der Andrang war so groß, dass schon Tage vor der Veranstaltung alle Plätze ausverkauft waren.

Und wie gewünscht erschienen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in Petty Coat, Lederjacke und Co – so auch Bundesrätin Andrea Kahofer, die den Ehrenschutz innehatte, sowie Landesfrauenvorsitzende, Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt, Landesfrauengeschäftsführerin Anni Mitterlehner, Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister Christian Samwald (Ternitz), die Bürgermeisterinnen Sylvia Kögler (Grafenbach-St. Valentin), Doris Kampichler (Buchbach) und Marion Wedl (Seebenstein), Puchbergs Vizebürgermeisterin Petra Gutleben, die Stadträtinnen Martina Klengl und Jeannine Schmid (beide Ternitz), SPÖ-Stadtparteichef Gustav Morgenbesser aus Neunkirchen, SPÖ-Stadtrat Günter Kautz aus Neunkirchen und Ternitz-Kollege Gerhard Windbichler sowie viele mehr.

Für passende Musik sorgte die „Roadhouse Gang“, auch schöne Tombolapreise gab es zu gewinnen – und zu Mitternacht sorgte eine tänzerische Einlage der SPÖ-Frauen für besonders viel Applaus!

Einen Bericht zur erfolgreichen roten Ballnacht gibt es auch in der kommenden NÖN-Printausgabe und im E-Paper!