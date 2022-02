Es kommt Bewegung in Hundefreilaufzonen-Debatte

Nach wie vor möchte die Stadt das Areal des Grünschnittplatzes, der ab Sommer in die „Grüne Tonne“ an der B 17 übersiedelt, für eine Hundefreilaufzone zur Verfügung stellen. Allerdings nur unter der Prämisse, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, dass sich ein Verein findet, der sich um die Betreuung dieser Zone kümmert.

Verein nur, wenn unbedingt notwendig

Irene Hruby ist es, die nicht nur 200 Unterschriften für die Errichtung des Freilaufareals gesammelt hat, sondern sich nun auch mit der Gründung eines Vereins anfreunden könnte. Allerdings nur dann, wenn es wirklich keine andere Lösung gibt: „Ich hoffe, dass wir im März ein konkretes Gespräch mit der Stadtführung haben und dann Nägel mit Köpfen machen können. Lieber wäre es mir natürlich, es würde auch ohne Verein funktionieren“, so die Hundeliebhaberin im Gespräch mit der NÖN.

Klarheit gehört her

Denn in einem solchen könne sie nicht viele Vorteile erkennen: „Da muss man einmal Leute für die verschiedenen Funktionen finden und wir wollen ja auch keine Mitgliedsbeiträge oder dergleichen kassieren!“ Das sei alles nur unnötiger bürokratischer Aufwand. Vergleiche mit ähnlichen Strukturen bei Hundefreilaufzonen hätten sie nicht zufriedengestellt. „Wenn es nur darum geht, dass die Hundstrümmerl eingesammelt werden und der Platz sauber gehalten wird, dann kann ich dem Bürgermeister versichern, dass ich mich dem gerne persönlich annehmen werde.“

Standort ist „zufriedenstellend“

Mit dem Platz zeigt sie sich generell recht zufrieden: „Wenn ihn die Gemeinde dementsprechend adaptiert ist das sicher eine schöne Umgebung und auf alle Fälle besser als der an der B 17 einmal angedachte schmale Grünstreifen.“ Sorgen bereitet ihr die geringe Beschattung – da hoffe sie noch auf eine dementsprechende Hilfestellung der Gemeinde. Für die möchte sich auch SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer stark machen. Sie ist zwar nach wie vor der Überzeugung, dass die Errichtung und Pflege einer Hundefreilaufzone Angelegenheit einer Kommune ist, möchte im Falle einer doch notwendigen Vereinsgründung aber hilfreich zur Seite stehen: „Der Verein macht mich nicht wirklich glücklich und zufrieden, aber wenn es nicht anders funktioniert, muss die Gemeinde zumindest die dafür notwendige Hardware stellen.“

Für Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer, der den derzeit auf Reha weilenden Stadtchef Osterbauer vertritt, hat sich an den Voraussetzungen nichts geändert: „Wir würden nach wie vor die Gründung eines Vereins bevorzugen. Wenn der Bürgermeister zurück ist, wird es richtungsweisende Gespräche mit allen Beteiligten geben!“

