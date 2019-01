Als Ersatz für jene Schüler, die keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen, möchte die Regierung künftig einen verpflichtenden Ethikunterricht einführen. Von den Schulverantwortlichen im Bezirk wird das positiv aufgefasst, wobei die HAK/HASCH Neunkirchen hier eine Sonderstellung und Vorreiterrolle einnimmt, denn dort gibt es seit 2009 Ethikunterricht als Pflichtfach. Schüler ohne Religionsbekenntnis, vom Religionsunterricht abgemeldete und jene kleinerer Bekenntnisgemeinschaften nehmen teil.

Zwei Wochenstunden zur Wertevermittlung

Zwei Stunden pro Woche werden die rund 120 von 400 Schüler von Johann Wiedner, der dafür ein eigenes Studium absolviert hat, Inhalte wie Wirtschaftsethik, Gesellschaftslehre, Pluralismus und Grundkonsens, Grundanliegen der Religionen, Freiheit und Bindung, Solidarität und Egomanie, Lebenswenden, Partnerschaft, Beruf/Arbeit oder Sterben nähergebracht. Insgesamt nehmen Schüler aus 21 Nationen und mit 14 verschiedenen Religionsbekenntnissen an diesen Stunden teil.

Direktorin Edith Dosztal führt an ihrer HAK/ HASCH bereits einen Ethik-Unterricht. | NOEN

„Der Ethikunterricht ist eine Möglichkeit, unterschiedlichste Lebensstile und Lebenswissen kennenzulernen, zur Diskussion zu stellen, einer kritischen Prüfung auszusetzen und zu bewerten, verstehen, akzeptieren von unterschiedlichsten Lebenskonzepten zu lernen“, sehen Direktorin Edith Dosztal und Johann Wiedner eine sinnvolle Alternativlösung zum Religionsunterricht. Der positive Nebeneffekt: Es soll sich auch im Schulalltag immer mehr zeigen, wie gut Schüler und Lehrer miteinander in immer mehr Bereichen umgehen können. Eine Kombination aus Ethik- und Religionsunterricht für alle Schüler würde für Dosztal und Wiedner wahrscheinlich zu einem noch besseren Ergebnis führen.

Obwohl im Katholischen Gymnasium Sachsenbrunn die aktuelle Diskussion nur ein Randthema ist, hält Direktor Gernot Braunstorfer das Angebot des Ethikunterrichts für eine sinnvolle Ergänzung: „Bei uns ist ja der Religionsunterricht für die Schüler verpflichtend. Mehr als 90 Prozent sind katholisch, der Rest evangelisch oder ohne Bekenntnis.“

Während Katholiken und Evangelische getrennten Religionsunterricht haben, müssen sich die Schüler ohne Bekenntnis für eine der beiden Unterrichtsformen entscheiden. „Eine Wertevermittlung halte ich grundsätzlich für sehr wichtig, das haben wir als Direktoren immer gefordert. Allerdings wird man im Vorfeld genau definieren müssen, welche Werte vermittelt werden und wer sie mit welcher Ausbildung weitergibt“, hebt Braunstorfer auch ein wenig warnend den Zeigefinger.

Das sieht auch Jürgen Kürner, Direktor der Tourismusschule am Semmering und selbst Religionslehrer, so: „Den Ethikunterricht zusätzlich neben dem Religionsunterricht einzuführen, halte ich aber nicht für richtig!“

Auch im Gymnasium Neunkirchen und BORG Ternitz hält man die Initiative für positiv: „Ich finde den Ethikunterricht sehr wertvoll. Schade, dass sich die Schüler vom Religionsunterricht abmelden, was man ja ab 14 Jahren machen kann. Da fehlt dann die Allgemeinbildung. Das würde der Ethikunterricht vermitteln, das halte ich für sinnvoll“, erklärt BG-Direktorin Susanne Casanova-Mürkl.

Ethiklehrer: „Es ist schon höchste Zeit!“

Aktuell verfügt die Schule mit Walter Heitzmann sogar über einen Pädagogen mit entsprechender Ausbildung. Der glaubt, „dass der verpflichtende Ethikunterricht in zwei Jahren schon ziemlich fix ist. Ich habe vor ein paar Jahren berufsbegleitend die Ethikausbildung nachgemacht. Was mich in den letzten Jahren gestört hat, ist, dass politisch nichts entschieden wurde. Wir haben immer mehr Religionsabmeldungen, immer mehr multikulturelle Gegebenheiten und dann haben die Schüler ohne Unterricht zwei Freistunden. Damit hat das gefehlt, zu was der Staat Österreich sich verpflichtet hat – nicht nur Bildungswerte, sondern auch Entwicklungs- oder Charakterwerte weiterzugeben. Es ist schon höchste Zeit!“