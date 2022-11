Ex-Gemeinderat Helmut Fiedler auf Mission in Frankreich

Als Helmut Fiedler vor gut eineinhalb Jahren sein Gemeinderatsmandat niederlegte, da hatte das einen ganzen speziellen Grund: Führte der FPÖ-Politiker bis dahin beruflich als Generalstabsoffizier im Verteidigungsministerium das Referat „Internationales Krisenmanagement“, ging es für ihn vor 14 Monaten nach Frankreich. Seit 30. August ist der Neunkirchner – übrigens als einziger österreichischer Soldat – innerhalb des „Eurocorps“, eines multinationalen militärischen Hauptquartiers, in Straßburg stationiert.

Um einen „Einsatz“ handelt es sich dabei genau genommen nicht, erläutert Fiedler gegenüber der NÖN, „sondern vielmehr um eine sogenannte Auslandsverwendung, die aufgrund eines zwischenstaatlichen Abkommens zwischen Österreich und Frankreich geregelt ist“. Fiedler fungiert im „Eurocorps“ als Teamleader innerhalb der französisch geführten Planungsabteilung. „Konkret ist mir die Aufgabe der Planung militärischer Operationen, aller Teilstreitkräfte und Waffengattungen, mit bis zu 60.000 Soldaten, zugeordnet. Darüber hinaus bin ich federführend für die Aufstellung des ,Eurocorps‘ als militärisches Kommando der Europäischen Union im Jahr 2025 verantwortlich“, erzählt Fiedler.

Viel Koordinationsarbeit und sportliche Betätigung

Eine große Herausforderung zu Beginn seines Frankreich-Aufenthaltes sei in den Sprachkenntnissen gelegen, so der Neunkirchner. Einen typischen Arbeitsalltag gebe es nicht, Fiedlers Hauptaufgabe aber liegt in der Koordination unterschiedlichster militärischer Bereiche. Nicht fehlen darf naturgemäß die aktive Bewegung. „Das Motto hierzu lautet bei uns: Es kommt nicht darauf an, dass Du der Beste bist, sondern dass Du Dein Bestes gibst!“

Fiedlers Dienst in Straßburg dauert noch bis Sommer 2024, wohin es danach beruflich genau gehen wird, ist noch offen. Und auch, ob er wieder in die Kommunalpolitik zurückkehren wird, ist noch unklar. „Diese Arbeit hat mir viel Spaß bereitet. Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, jedoch sollte man niemals ,nie‘ sagen!“

