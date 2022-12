Fahrzeug reißt bei Kollision Loch in Hausmauer: Lenker schwer verletzt

Werbung

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein großes Loch in die Hausmauer gerissen. Das Heck des Wagens versank in der Folge in einem Gartenteich. Der Lenker wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Christoph Schweidl, selbst Feuerwehrmann in Neunkirchen, nahm das Quietschen der Reifen und den dumpfen Knall wahr und rannte zur Unfallstelle, wo er sofort die Rettungskette in Gang setzte.

Die Hausbewohner blieben unverletzt, da sie sich zum Unfallzeitpunkt in einem Raum am anderen Ende des Gebäudes befanden. Die Rettung des Lenkers gestaltete sich anfangs schwierig - um den Einsatzkräften einen Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen, mussten zuvor mehrere Sträucher entfernt werden. Schließlich konnte der Schwerverletzte in Zusammenarbeit mit der FF Neunkirchen Stadt aus dem Fahrzeug befreit und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden.

Seitens des Bürgermeisters der Stadt Neunkirchen und des Bauamtsdirektors wurde das Wohnhaus bis auf Weiteres gesperrt, da die Statik begutachtet werden muss. Hierfür wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Einsatz konnte nach rund 1,5 Stunden beendet werden.

