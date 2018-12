Heuer konnte sich der Neunkirchner Marco Valenta bei den Karl May-Festspielen in Fels am Wagram seinen Traum erfüllen: Erstmals durfte der begeisterte Indianerfan in die Rolle des Winnetou schlüpfen. Und weil der 36-Jährige seine Sache sehr gut gemacht hat, wurde er von Regisseur Rochus Millauer auch für das kommende Jahr gebucht. Das Skurrile: Er wird dort erstmals seit Jahren wieder gemeinsam mit seiner Schwester Karin auf der Bühne stehen – sie spielt Winnetous Schwester Nscho-tschi...

„Ich finde die Konstellation recht witzig, da wir ja auch im richtigen Leben Geschwister sind“, freut sich die 35-Jährige bereits auf die zwölf Aufführungen im Sommer. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, der bei der Firma Mauser in Breitenau beschäftigt ist, verfügt die Willendorferin über eine Schauspielausbildung und ist auch im Musical- und Musikbereich tätig. Marco hat sie sich natürlich heuer angesehen: „Er war wirklich gut, ein starker Winnetou, mit klarer Aussprache und guter Gestik“, streut sie ihrem Bruder verbal Rosen. Auf die Zusammenarbeit freut sie sich. „Das letzte Mal sind wir vor etwa 15 Jahren bei den Karl May-Festspielen in Winzendorf gemeinsam auf der Bühne gestanden“, so die beiden. „Und beide haben es überlebt“, merkt Marco mit Augenzwinkern an.

Im kommenden Jahr wird übrigens „Winnetou I“ von 27. Juli bis 25. August gespielt. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren: „Jetzt gibt es eine Weihnachtsaktion für vergünstigte Karten, das wäre doch ein tolles Geschenk unter dem Christbaum“, rührt Neunkirchens Winnetou die Werbetrommel. Neu ist auch eine Trickreitshow nach jeder Vorführung.

Mit Spannung blickt auch Karin auf die Premiere. Aber weniger wegen Lampenfieber, das sie als Profi kaum noch kennt, sondern vielmehr wegen ihrer Pferdeallergie, mit der sie seit Jahren zu kämpfen hat: „ Ich hoffe, dass alles klappt.“ Ist schon das Ende des Stücks für sie schlimm genug, wird doch Winnetous Schwester Nscho-tschi erschossen...