Firma beteiligt sich an „Weihnachten im Schuhkarton“

Die Firma Fischer Immobilien unterstützt heuer die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ – und will dies auch in den kommenden Jahren tun. Konkret geht es bei der Initiative der „Barmherzigen Samariter“ darum, Kindern aus ärmeren Verhältnissen kleine Weihnachtsgeschenke zu machen. Noch bis Montag, den 15. November, können Pakete am Standort in der Fabriksgasse 3/1/4 in Neunkirchen abgegeben werden. Aufkleber für die Pakete gibt es direkt dort.

Pakete können für folgende Altersgruppen gemacht werden: Buben 2-4 Jahre, 5-9 Jahre oder 10-14 Jahre sowie Mädchen 2-4 Jahre, 5-9 Jahre oder 10-14 Jahre. „Der Schuhkarton soll ein Maß von circa 30x20x10 haben und mit weihnachtlichem Papier eingepackt werden“, erklärt die Geschäftsleitung.

Geöffnet ist das Büro von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen direkt bei Fischer Immobilien sowie online unter https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/