Über ein „breit gefächertes Angebot“ in Neunkirchen freute sich Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Letzte Woche begrüßte er Tina Schekulin, Claudia und Christian Baumgartner sowie Mario Wagner in der Wiener Straße 23. Seit April empfängt Tina Schekulin dort ihre Kundinnen in „Tinas Beautywelt“. „Gerade habe ich auch die Prüfung im Bereich Permanent Make Up bestanden, auch das habe ich jetzt im Sortiment“, erzählt sie.

Mario Wagner bietet seinen Kundinnen und Kunden bei „Perfect Print“ die Erstellung von Webseiten, Imagevideos oder unterschiedlicher Drucksorten, wie auch Textildruck an. „Mir ist besonders wichtig zu sagen, dass ich für vieles Spezialisten zuziehe, keiner kann alles alleine. Und wenn ich bis in die Nacht im Büro sitze, dann weil ich es will und mir diese Arbeit Spaß macht“, erzählt Wagner.

In ihrer Beratungsstelle bieten Claudia und Christian Baumgartner verschiedene Formen der Lebens- und Sozialberatung. Claudia Baumgartner hat ihren Schwerpunkt bei den Themen Identitätsfindung, Partnerschaft, Familie und Erziehung. Christian Baumgartner bietet den Klientinnen und Klienten Unterstützung in Lebenskrisen und Stresssituationen.