Florianis bekämpften Dachstuhlbrand .

Am Donnerstagnachmittag wurde die FF Neunkirchen Stadt zu einem Kellerbrand in die Seebensteinerstrasse alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Kellerbrand, sondern um einen Dachstuhlbrand bei einem Nebengebäude handelt.