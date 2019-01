Es waren Tage voller Ungewissheit für Familie S. Sie war aus Afghanistan geflüchtet, die Mutter allein mit sechs Kindern, der Vater noch im Heimatland von der ISIS umgebracht. Und dann verschwand auch noch eines der Kinder im Oktober des Vorjahres spurlos. Hamidullah S. wurde zwar überall in Neunkirchen selbst und im Bezirk gesucht, gefunden wurde er allerdings ganz wo anders.

Er reiste, ohne es seiner Familie zu sagen, wieder zurück nach Afghanistan, wo er jetzt, von der ISIS bedroht, in Lebensgefahr ist, die NÖN berichtete. Nun konnte geklärt werden, wie ihm die abenteuerliche Reise in die Heimat gelang.

Mehrerer Wochen vermisst

Rückblick – Anfang Dezember 2018: Hamidullahs Ex-Pädagogin Heidi Prüger erfährt, dass der 14-Jährige bereits seit mehreren Wochen nicht auffindbar ist. Zusammen mit den NÖN Neunkirchen hat sie die Familie des Verschwundenen sogar besucht. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er weggelaufen ist. Er war Fußballspielen und es ging ihm hier gut. Wir haben auch alle einen positiven Asylbescheid bekommen“, war Bruder Abidullah damals verzweifelt.

Am Heiligen Abend die große Erleichterung: Hamidullah lebt, ist jedoch in Afghanistan und dort in sehr großer Gefahr. Prüger konnte mit dem 14-Jährigen sogar persönlich telefonieren: „Er hatte sehr großes Heimweih und ist daher mit dem Zug nach Wiener Neustadt und von dort nach Wien. Am 31. Oktober wurde er dann mit einem Flugzeug nach Kabul geflogen“, so Prüger über das Gespräch mit Hamidullah.

Falschen Namen verwendet

Wie ihm die Flucht genau gelungen ist? „Er hat einen falschen Namen angegeben und derjenige war schon volljährig“, so Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Auf die Frage, ob vor der Ausreise keine Papiere gezeigt werden müssen, meinte Baumschlager: „Das ist ein fremdenpolizeiliches Verfahren, das ich nicht näher erklären möchte und kann!“

Eines ist jetzt jedoch sicher: Hamidullah möchte wieder zurück zu seiner Familie. Wie schnell und ob er wieder nach Österreich kommen kann, ist derzeit noch unklar.