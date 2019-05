Schlag auf Schlag geht es bei der FPÖ Neunkirchen: Kaum hatten die Gemeinderäte Waltraud Haas-Toder und Gerhard Scharf via NÖN Kritik an der Wiederwahl von Regina Danov beim Stadtparteitag zur Parteiobfrau geäußert, wurden die beiden in der vergangenen Woche auch schon von der Partei ausgeschlossen. Neuer und alter starker Mann ist somit Norbert Höfler, der nun als „letzter Mohikaner“ im Neunkirchner Gemeinderat die Fahnen für die Freiheitlichen aufrecht hält.

„Ja, ich kann das bestätigen“, hieß es Donnerstagvormittag auf NÖN-Anfrage von FPÖ NÖ-Pressesprecher Alexander Murlasits. Haas-Toder als auch Scharf seien nicht mehr Teil der Freiheitlichen, schließlich hätten sie doch demokratische Wahlergebnisse nicht akzeptiert. „Solche Personen haben in der FPÖ keinen Platz!“

Waltraud Haas-Toder verweist einmal mehr darauf, dass beim Stadtparteitag „Menschen, die erst seit einigen Tagen Mitglied der FPÖ waren“, mitgestimmt hätten. Dies entspreche aber nicht den Statuten: „Wer anderes behauptet, wird den Wahrheitsbeweis antreten müssen.“ Leider hätten, so die ausgeschlossene Mandatarin, die Bezirksfunktionäre, darunter auch ihr Gatte, die „statutenwidrige Vorgangsweise“ nicht verhindert. Sie habe daher sowohl das Stadtparteitags-Ergebnis, als auch ihren Ausschluss aus der FPÖ vorerst parteiintern beeinsprucht, wie sie erklärt. Norbert Höfler, der vom Ausschluss seiner Kollegen übrigens durch die NÖN erfuhr, nimmt die Entscheidung relativ gelassen: „Eigentlich ist es eine traurige Konstellation, denn das Ganze hätte nicht sein müssen, wenn sich die handelnden Personen an die Spielregeln gehalten hätten.“ Dennoch komme für ihn aber nach jedem Tief ein Hoch: „Jetzt schaut es halt so aus, als müsste ich weitermachen“, kann er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Dass Haas-Toder und Scharf als „wilde Gemeinderäte“ weiter agieren könnten, störe ihn aber nicht: „Die paar Monate bis zur Wahl sind da auch schon egal.“ Er werde jedenfalls ein Team aufbauen und auch an einem mangle es ihm nicht: „An Ideen für Neunkirchen, weil die habe ich genug!“

Stadtparteiobfrau Regina Danov bestätigt, dass die beiden Gemeinderäte nicht mehr Teil der FPÖ seien. Ob beide als „wilde“, also fraktionslose Gemeinderäte weitermachen möchten, wisse sie nicht: „Ich könnte es mir beim derzeitigen Verhalten aber gut vorstellen.“ Sauer stoßen ihr die Vorwürfe nach einer undemokratischen Wahl auf: „Während der Sitzung gab es keine einzige Wortmeldung dieser Personen, alles ist ordnungsgemäß über die Bühne gegangen!“ Sie wolle sich nun jedenfalls nicht mehr der Vergangenheit, sondern vielmehr der Zukunft widmen: „Und freiheitliche Stadtpolitik machen!“