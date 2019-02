Nachdem es in den vergangenen Monaten verdächtig ruhig um das bestehende Neunkirchner Verkehrskonzept geworden war, hat nun die FPÖ das Thema wieder aufgegriffen. Mit einer neuen Forderung soll die Brevilliergasse Richtung Holzplatz befahrbar und der Verkehr über die Herrengasse abgeführt werden. Damit möchte Gemeinderätin Waltraud Haas-Toder einen Beitrag zur Frequenzsteigerung der Kunden schaffen.

„Eine Beseitigung des Radweges in der Brevilliergasse zum Holzplatz lässt eine gefahrlose Begegnung von Personenkraftwagen zu. Weiters sollte eine Durchfahrt des Holzplatzes und der Herrengasse durch Personenkraftwagen in die Triesterstraße ermöglicht werden. In der Triesterstraße wird die Einbahnregelung beizubehalten sein“, hat sie konkrete Pläne im Talon.

Eine Zufahrtsmöglichkeit für den Individualverkehr in diesem Sinne würde laut der FPÖ-Gemeinderätin zu einer Belebung der Altstadt und Steigerung der Kundenfrequenz führen. „Aus freiheitlicher Sicht ist nicht nachvollziehbar, dass sich die Neunkirchner Stadt- ÖVP, die den Anspruch erhebt, eine Wirtschaftspartei zu sein, gegen ein wirtschaftsfreundliches Verkehrskonzept für Neunkirchen stellt, nur um den Grünen billige kleine Erfolge, in Form teurer aber sinnloser Radwege, zu gönnen“, übt sie Kritik. Das derzeitige Verkehrskonzept lenke den Individualverkehr weg vom Stadtzentrum und verringert die Kundenfrequenz für dortige Geschäfte.

Wenig bis nichts von dem Vorschlag hält Neunkirchens „Radpapst“ und Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan: „Abgesehen davon, dass für uns eine Verkehrsöffnung der Herrengasse ein absolutes No Go ist und man die Parkplätze am Holzplatz komplett umdrehen müsste, soll die Frau Gemeinderätin einmal ihren FPÖ-Kollegen Norbert Höfler, der ein sehr fleißiger Radfahrer ist, fragen, was er von diesen Plänen hält. Weil man kommt dann als Radler nicht mehr von dieser Seite in die Innenstadt. Da würde man diese dann nicht beleben, sondern die Radler aussperren!“

Auch bei ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer hält sich die Begeisterung in Grenzen: „Grundsätzlich kann man zwar über alles reden, aber es gibt keine Pläne, an der derzeitigen Situation etwas zu ändern.“ Da jedoch am Holzplatz heuer die bereits völlig desolate Fahrbahn erneuert werden muss, werde man sich den Vorschlag mit Verkehrsexperten ansehen.

Beim Unternehmerverein begrüßt man zwar grundsätzliche jeglichen Vorstoß, der sich des Verkehrsthemas annimmt, die primäre Intention ist laut Obmann Herbie Auer dort aber eine andere: „Wir wollen, dass endlich die Phase 2 der Verkehrslösung umgesetzt, sprich die Wiener Straßen-Einbahn umgedreht wird. Dort wäre sie am anderen Ende auch breiter für einen Gegenverkehrsbereich als in der Brevilliergasse.“

Da man laut Auer aber mit den derzeitigen Neunkirchner Politverantwortlichen diesbezüglich ohnehin nichts bewegen könne und „wir damit nur anecken, setzen wir uns jetzt auch nicht mehr darauf!“ Auer hofft, dass eine jüngere Generation der Politik mehr Verständnis für die Sorgen der innerstädtischen Unternehmer aufbringt.