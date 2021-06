Er war erst im Jahr 2019 in die erste Reihe der Neunkirchner FPÖ gestoßen, hatte seitdem aber mit etlichen Initiativen und Aktionen auf sich aufmerksam gemacht: Helmut Fiedler, Vizestadtparteichef der Stadt-FPÖ, legt nach nur eineinhalb Jahren sein Gemeinderatsmandat nieder. Eine überraschende Entscheidung, die Fiedler am Montagabend am Rande der Gemeinderatssitzung bekannt gab – und sich mit den Worten „Es hat mich sehr gefreut! Auf Wiedersehen, Goodbye, Au revoir“ verabschiedete.

Die Gründe für Fiedlers Rückzug liegen im Beruflichen: Im Sommer tritt der Bundesheer-Offizier einen dreijährigen Auslandseinsatz in Frankreich an. Er habe das Angebot vor gut einem halben Jahr erhalten und „es hat vier Monate gebraucht, darüber nachzudenken, ob ich es annehme“, so Fiedler am Rednerpult.

Letztlich habe er sich aber dafür entschieden, zuzusagen – im Anschluss an seine Entscheidung unterrichtete er auch Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) von dem Entschluss. Leicht sei ihm das jedenfalls nicht gefallen, so Fiedler: „Wir alle wissen, wir sind die kleinste Fraktion im Gemeinderat, wir haben aber immer versucht, einen hohen Qualitätsstandard zu setzen und am Puls der Zeit zu sein“, bilanzierte Fiedler. Dankesworte ergingen an alle Gemeinderatskollegen, im Speziellen aber natürlich an die Klubkollegen Regina Danov und Willi Haberbichler.

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) wünschte Fiedler für die Aufgabe alles Gute, „vor allem aber natürlich, dass Du gesund zurückkehrst“, wie er in der Sitzung sagte. Im NÖN-Gespräch bedauert der Stadtchef Fiedlers Rückzug: „Auch wenn wir politisch nicht einer Meinung waren, hat er sich in der Debatte immer fair verhalten und auch Handschlagqualität gezeigt.“ Osterbauers Nachsatz im Gemeinderat: „Wenn du zurückkommst, darfst Du eine Flasche Rotwein mitnehmen!“

Designierter Nachfolger für das Gemeinderatsmandat von Fiedler ist Markus Lorenz.