Politischer Paukenschlag in der Bezirkshauptstadt: Gemeinderat Helmut Fiedler, stellvertretender Obmann der Stadt-FPÖ in Neunkirchen, legt sein Mandat aus beruflichen Gründen nieder. Das gab Fiedler am Abend in der vor kurzem zu Ende gegangenen Gemeinderatssitzung bekannt. Fiedler, der beim Bundesheer beschäftigt ist, tritt einen dreijährigen Auslandseinsatz in Frankreich an.

Fiedler war 2019 zum stellvertretenden Obmann der FPÖ Neunkirchen-Stadt gewählt worden, bei den Gemeinderatswahlen 2020 ging er als Spitzenkandidat ins Rennen und holte drei Mandate für die FPÖ. Neben Regina Danov und Willi Haberbichler sitzt er seit der konstituierenden Sitzung im Vorjahr im Gemeinderat. Zuletzt machte er etwa als Initiator der Aktion „Wanderbares Neunkirchen“, bei der auch FPÖ-Größen wie Herbert Kickl, Udo Landbauer oder Michael Schnedlitz mitmachten, von sich reden – außerdem rief er eine sogenannte Bürgersprechstunde im Gemeinderat ins Leben, die voraussichtlich im Herbst erstmals in Szene gehen soll.

Mehr zum Rücktritt von Helmut Fiedler in der Printausgabe der Neunkirchner NÖN am Mittwoch!