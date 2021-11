FPÖ lud zur "Sprechstunde in Bewegung" ein

Unter dem Motto „Nicht nur davon reden, sondern auch tun“ lud die FPÖ am Samstag zu „Talk & Run“ mit Generalsekretär Michael Schnedlitz ein. Die „bewegte Sprechstunde“ gastierte in Ebreichsdorf sowie Wiener Neustadt und machte schließlich im Stadtpark Neunkirchen Halt. Auf dem Programm stand ein fünf Kilometer langer Lauf inklusive Jause und der Möglichkeit, mit dem blauen Generalsekretär in Kontakt zu treten. „Ziel dieser Sprechstunde der etwas anderen Art war es, auf das Thema Gesundheit abseits der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen sowie mit einem Spitzenpolitiker in Kontakt zu kommen und sich auch auszutauschen“, erklärt Bernd Trenk, der die Veranstaltung gemeinsam mit Neunkirchens Ex-Gemeinderat Helmut Fiedler initiiert hatte, die Beweggründe.

Abseits dessen übte die Bezirks-FPÖ am Wochenende einmal mehr heftige Kritik an den jüngsten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Der Lockdown für Menschen, die sich bis dato nicht gegen Covid-19 impfen haben lassen, sei „an Absurdität nicht zu überbieten“, so der geschäftsführende Bezirksparteiobmann Jürgen Handler in einer Aussendung. Die Regierung beweise, „dass sie nicht mehr Herr der aktuellen Lage ist“, so der Landtagsabgeordnete. Außerdem gebe es immer noch zu wenig PCR-Angebote, „vor allem im ländlichen Bereich“.