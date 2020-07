Neue Wege bei der Bevölkerungseinbindung beschreitet die Neunkirchner FPÖ: Am 18. Juli lädt sie ab 9 Uhr zum Gedankenaustausch aufs Bankerl beim Jahndenkmal im Stadtpark.

„Mit unserem ersten ,Talk am Bankerl‘ setzen wir den nächsten Schritt in Richtung direkte Bürgerbeteiligung und hoffen, dass viele Neunkirchner zu möglichst informativen und interessanten Gesprächen vorbeischauen werden“, so Stadtparteiobfrau Regina Danov. Beim Gespräch können Ideen und Vorstellungen für Neunkirchens Zukunft eingebracht werden.

Insgesamt werden alle drei FPÖ-Gemeinderäte bis 12 Uhr Rede und Antwort stehen.