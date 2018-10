Als die Stadtregierung am 6. September im Rathaus ihre Pläne zur Haushaltskonsolidierung vorgestellt hatte, war mit Waltraud Haas-Toder auch die FPÖ am Podium vertreten. Die Gemeinderätin lobte damals in ihrem Statement die gute Zusammenarbeit und befürwortete die geplanten Maßnahmen. Wichtig sei ihr, das betonte sie ebenfalls, dass dabei auf die Innenstadt geschaut werde.

Allerdings dürfte sich in den vergangenen Wochen ein Sinneswandel innerhalb der Partei vollzogen haben, denn bei der Gemeinderatssitzung stimmten die Blauen plötzlich sehr zur Überraschung der Stadtregierung gegen die Haushaltskonsolidierung: „Ich war schon sehr verwundert, zumal im Vorfeld keiner etwas gesagt hat und ich von einer Zustimmung ausgegangen bin“, zeigte sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer von der Vorgangsweise verwundert und überrumpelt.

In einer gemeinsamen Erklärung der blauen Mandatare heißt es, dass die FPÖ selbstverständlich weiterhin für das Sparen stehe, und zwar dort „wo es sinnvoll ist, und vor allem nicht nur dort, wo es erst wieder die Bürger sein werden, die die Rechnung zahlen müssen“. Daher lehne die Partei die geplante Gebührenerhöhung bei Wasser- und Kanalgebühren nun doch entschieden ab.

„Solche Gebührenerhöhungen würden erst wieder nur einkommensschwächere Personen treffen, aber auch die Pensionisten, vor allem die mit niedrigen Pensionen“, zeigt sich Haas-Toder besorgt.

Regina Danov: "Parkgebühren-Anhebung unsinnig"

„Die Anhebung der Parkgebühren ist genauso unsinnig“, schießt Stadtparteiobfrau Regina Danov nach, „weil so potenzielle Kunden von Einkäufen in der Innenstadt abgehalten werden, und gerade die Innenstadt wollten wir ja beleben und fördern!“ Die Bürger der Stadt hätten die Versäumnisse der Stadt der letzten Jahre nicht zu verantworten, deshalb lehne die FPÖ gewisse Punkte ab.

Auch der Gedanke, dass Radarboxen zum Zwecke der Budgetsanierung angekauft werden sollen, ist für Landtagsabgeordneten Jürgen Handler geradezu absurd und auch rechtlich bedenklich: „Das bedeutet, dass die Stadt ja damit rechnet, dass möglichst viele Lenker in Radarfallen tappen werden. Das ist schlichtweg zynisch!“

Aus freiheitlicher Sicht wären vielmehr die Budgets für Öffentlichkeitsarbeit zu durchleuchten, aber auch endlich die Bezüge der Gemeindebediensteten auf Einsparungspotenziale zu prüfen. Auf Prestigeprojekte wie etwa „sinnlose Radwege“ sollte genauso verzichtet werden.

Herbert Osterbauer: "Ich glaube, sie wissen nicht, was sie tun“

Bürgermeister Herbert Osterbauer ist über die Argumente verwundert: „Offensichtlich spricht die FPÖ nicht mit einer Sprache und der Stärkere setzt sich innerhalb der Gruppe durch. Ich glaube, sie wissen nicht, was sie tun!“