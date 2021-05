Fitness und Bewegung – das sind für die Neunkirchner FPÖ keine leeren Schlagworte. Sie lädt nun die Bevölkerung zu einer gemeinsamen Aktion. Unter dem Motto „Sei‘ dabei, beweg‘ dich und geh mit!“ wird von Montag, 31. Mai bis Samstag, 5. Juni, rund um den Neunkirchner Bergkranz gewandert.

„Die tolle Hügel- und Berglandschaft unseres Heimatbezirkes wird an sechs aneinander folgenden Tagen beinahe einmal umrundet“, skizziert Organisator Helmut Fiedler die Wanderung. An jedem Tourtag begleitet ein anderer freiheitlicher Spitzenpolitiker die Teilnehmer: So werden Klubobmann Herbert Kickl, Generalsekretär Michael Schnedlitz, NÖ Parteichef Udo Landbauer, Nationalrat Peter Schmiedlechner, Landesrat Gottfried Waldhäusl und andere im Bezirk erwartet.

Zum Abschluss einer jeden Tagestour gibt es dann noch einen „gemütlichen Tagesausklang in einem traditionellen Gasthaus“ des Bezirks, verlautbart die FPÖ.

Gestartet wird am Montag, 31. Mai mit der ersten Etappe beim Türkensturz. Jeder weitere Tourtag führt zu einem der Gipfel des Bergkranzes rund um Neunkirchen. So stehen die Rax, der Schneeberg, die Hohe Wand, der Semmering und Sonnwendstein sowie der Wechsel am Plan. Bei jeder Tour gibt es laut Stadt-FPÖ zumindest zwei Marschgruppen, eine Ambitionierte und eine, die es „gemütlicher angeht“, wie es heißt. „Jeder, der mitwandern möchte, ist herzlichst eingeladen“, so der freiheitliche Neunkirchner Bezirksparteiobmann Edi Tauchner zu der Aktion.