Den Auftakt machte am Montag NÖ Landesparteichef Udo Landbauer am Türkensturz, heute, Dienstag, ist Klubobmann Herbert Kickl mit von der Partie. Den Abschluss findet die Tour am Samstag, 5. Juni, unter anderem mit Generalsekretär Michael Schnedlitz. Am Ende jeder Tour wird in ein Gasthaus eingekehrt.

Tour als „Rückkehr zur Normalität“

Symbolisch soll die Veranstaltungsreihe auch für eine „Rückkehr zur echten Normalität“ stehen, wie Landesparteiobmann Landbauer vor dem Start erklärte: „Nach 15 Monaten schwarz-grünem Corona-Wahnsinn, Ausgangssperren, politischen Zwängen und Verboten sollen unsere Landsleute endlich wieder leben können. Frei von politischen Schikanen starten wir Freiheitliche in die Zukunft und laden alle Bürger ein, sich an der Aktion zu beteiligen“, polterte Landbauer in Richtung der ÖVP-Grüne-Bundesregierung und ihrer Corona-Politik.

Weil neben „gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen“ auch Bewegungsmangel, Depression und Einsamkeit präsent seien, habe man „ein Wanderprogramm für jedermann“ entwickelt, wurde bei der Pressekonferenz vor dem Lokal „Platzhirsch“ am Hauptplatz erklärt. Dezidiert sprach sich Landesparteichef Landbauer am Rande der Veranstaltung auch gegen den sogenannten „Grünen Pass“ und die damit verbundenen Maßnahmen aus.

Das Wanderprogramm wurde vom FPÖ-Bezirksvorstand, dem Gemeindevertreterverband sowie Neunkirchens Vizeparteiobmann Helmut Fiedler ausgearbeitet und führt unter anderem auch auf den Schneeberg oder die Hohe Wand. Speziell bei der Einkehr in die Gasthäuser werde man – trotz aller Kritik – an die Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Maßnahmen appellieren, meint Organisator Fiedler auf NÖN-Nachfrage: „Es gibt Verordnungen, die einzuhalten sind. Wir setzen hier aber natürlich auch auf Eigenverantwortung.“