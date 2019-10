Fragt man Franz Kahofer, ob er seinen Job denn mag, vernimmt man sehr rasch ein eindeutiges Kopfnicken: „Natürlich. Mir macht es immer noch Freude!“ Und dass, obwohl die Allermeisten den Beruf des Neunkirchners wohl mit Negativem verbinden würden – mit Schmerz, mit Trauer, mit der Vergänglichkeit des Lebens.

1996 begann der heute 48-Jährige seine Tätigkeit als Totengräber. Rund sieben Jahre später wechselte er in den Bürodienst, wo er heute als Bestatter tätig ist: „Meine Hauptaufgaben sind vor allem organisatorische Tätigkeiten. Ich führe Aufnahmegespräche, begleite die Angehörigen bis zum Tag des Begräbnisses, erledige Behördenwege, organisiere die Feier“, erzählt Kahofer aus seinem Arbeitsalltag. Ausschlaggebend, diesen Berufsweg einzuschlagen, war vor allem der Kontakt mit Menschen:

„Man kann Leuten in Ausnahmesituationen helfen – und dem Verstorbenen einen letzten Dienst erweisen“, begründet Kahofer seine Berufswahl. Dass der Job aber mitunter schwierig ist, gibt er offen zu: „Vor allem, wenn es um Kinder oder junge Menschen geht. Das geht einem natürlich nahe“, meint Kahofer. Da sei der Ausgleich zum Job dann besonders wichtig: „Ich kann zum Beispiel in der Natur sehr gut abschalten und finde da meinen Ausgleich“, berichtet er. Auch helfe es, sich mitzuteilen und mit anderen zu reden: „Mein Sohn ist Totengräber am Ternitzer Friedhof und meine Frau hält Trauerreden – natürlich spricht man da auch miteinander“, meint Kahofer.

Feinfühliger Umgang mit Angehörigen

Trotz der ständigen Konfrontation mit dem Sterben gebe es auch genug schöne Seiten an dem Job, ist der 48-Jährige überzeugt: „Wenn eine Beerdigung vorbei ist und die Familie zu einem kommt und sich bedankt, weil alles gepasst hat und es eine würdige Feier war“, nennt Kahofer nur ein Beispiel. Das gebe auch Kraft, fügt er hinzu.

Welche Voraussetzungen ein Mensch erfüllen sollte, um als Totengräber arbeiten zu können? Kahofer nennt gleich vier Faktoren: „Man sollte ein starkes Selbstbewusstsein haben, gerne helfen, eine soziale Ader und Empathie haben“, fasst er zusammen. Darüber hinaus müsse man sich auch der körperlichen Arbeit gewachsen sehen: „Weil manchmal auch noch mit der Hand geschaufelt werden muss und nicht alles mit Geräten passiert“, weiß Kahofer.

„Man kann Leuten in Ausnahmesituationen helfen – und einem Verstorbenen einen letzten Dienst erweisen.“Franz Kahofer

Außerdem sei es wichtig, im Kontakt mit Angehörigen besonders viel Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen: „Jeder geht völlig anders mit Trauer um – deshalb ist es sehr wichtig, seine Worte mit Bedacht zu wählen und aufzupassen, wie man etwas formuliert“, meint Kahofer.

Menschen für den Job zu gewinnen, sei aber ein schwieriges Unterfangen – dieser Ansicht ist nicht nur Kahofer selbst, sondern auch Franz Woltron aus Würflach, Inhaber der Bestattung Scheibenreif, die eine Kooperation mit der Neunkirchner Bestattung hat: „Diese stellt die Mitarbeiter zur Verfügung. Aber allgemein kann man schon sagen, dass es sehr schwierig ist, Leute zu finden“, ist er überzeugt.

Früher hätten die Tätigkeiten des Totengräbers ja oft Menschen aus der Pfarre ausgeführt – und das nebenbei. „Das gibt es heute kaum mehr und es ist mit den modernen Gerätschaften wohl auch nicht mehr möglich“, meint Woltron zur NÖN. Und Franz Kahofer ergänzt, dass das wohl auch in der Natur der Sache liege: „Manche können mit dem Thema einfach nicht so umgehen, was aber auch normal ist“, nennt er einen möglichen Grund.

Ob er selbst Angst vor dem Tod habe? Da schüttelt Kahofer ganz entschieden den Kopf.