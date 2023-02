Frau nach Übergriffen: „Es war, als würde ein Monster vor mir stehen“

Wegen mehrfacher Körperverletzung und Nötigung musste sich ein 41-jähriger Neunkirchner mit türkischer Staatsangehörigkeit vergangenen Donnerstag vor dem Wiener Neustädter Landesgericht verantworten.

In den Jahren von 2018 bis 2022 soll er seine Ehefrau des Öfteren tätlich angegriffen und bedroht haben. Der bisher Unbescholtene bekannte sich teilweise schuldig. Während der fünfjährigen Ehe sei es häufig zu Streitigkeiten gekommen. Bei einer dieser Auseinandersetzungen im März 2021 erlitt die Frau eine knöcherne Absprengung am Finger, die ärztlich behandelt werden musste.

In diesem Fall bekannte sich der Angeklagte der fahrlässigen Körperverletzung schuldig. Es täte ihm leid. Den Tathergang schilderte er allerdings anders als das Opfer. Nicht schuldig sah er sich hinsichtlich des letzten Vorfalls, der mit einer Wegweisung endete. Er soll seine Frau gewürgt und ihr dadurch Rötungen zugefügt haben. „Ich wollte ihr nicht wehtun, ich habe sie nur weggeschoben“, verteidigt sich der 41-jährige Kellner.

Ebenfalls bestritt er den Vorwurf, er habe den Kopf seiner Frau gewaltsam gegen den Schlafzimmerkasten geknallt. Der Verteidiger des Angeklagten hob zudem hervor, dass das Opfer die mutmaßlichen Verletzungen nie vorweisen konnte. Die Aussage des Opfers wurde per Video vorgespielt. Unter Tränen sprach die Frau des Weiteren von einer geplatzten Lippe und Schlägen ins Gesicht. Sie hätte vor ihrem Ehemann Angst gehabt. „Es war, als würde ein Monster vor mir stehen“, so das Opfer, das bereits die Scheidung eingereicht hat.

Laut Ehefrau soll der Angeklagte ihr immer wieder gedroht haben – in einer türkischsprachigen Nachricht auch damit, sie umzubringen. Der Dolmetscher bestätigte den Einwand des Ehemannes, das dabei benutzte Schimpfwort habe mehrere Bedeutungen.

Als Zeugen wurden Mutter und Schwester des Beschuldigten sowie seine Schwiegermutter geladen. Alle drei hätten bis zum letzten Vorfall nichts von Gewalt und Drohung in der Beziehung mitbekommen.

Der Angeklagte wurde zu vier Monaten bedingter Haft mit dreijähriger Probezeit verurteilt. Zur Zahlung eines Schmerzensgeldes im vierstelligen Bereich willigte er widerspruchslos ein. Das Kontaktverbot bleibt aufrecht.

