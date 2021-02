Dass die FPÖ medial auf mehr Transparenz pocht, missfällt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) im NÖN-Telefonat: „Ich würde den Weg zunächst zum Bürgermeister suchen, als uns über die Medien auszurichten, was sie gerne hätten.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch ÖVP-Klubobmann und Stadtrat Thomas Berger: „Wir stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung.“ Dass die Opposition zu wenig ins Geschehen eingebunden werde, lassen beide nicht gelten: „In Zeiten einer absoluten Mehrheit war das früher ganz anders“, so Osterbauer. Beim Thema Subventionsvergaben signalisieren beide Gesprächsbereitschaft. Mit dem Status quo sei man ohnehin nicht zu hundert Prozent zufrieden. „Wir wollen mehr auf Leistung schauen und diese honorieren“, so Berger.