Nachdem Reinhard Holzer sein „Freistil“-Restaurant in der Krinningergasse im Sommer schließen musste, konnte nun Lokaleigentümer Hans Steinberger endlich einen Nachfolger präsentieren: Yvonne Teubl wird mit ihrem Team ab 12. Dezember das Lokal betreiben.

Die Wartmannstettenerin ist in der Gastroszene keine Unbekannte: Seit bereits zehn Jahren unterstützt sie ihren Vater in der „Wilhelm-Eichert-Hütte“ auf der Hohen Wand, gelernt hat sie so wie ihr Vorgänger beim Peischinger Dorfwirt Beisteiner: „Ich freue mich auf das Projekt, die Lage ist super und wir werden das Lokal vom Stil her ähnlich wie bisher weiterführen, auch der Name bleibt gleich“, erzählt die junge Gastronomin über ihre Pläne.

So wird es auch in Zukunft Mittagsmenüs und Tagesteller sowie eine kleine Karte im Speisenangebot geben, auch veranstaltungstechnisch möchte sie im kommenden Jahr ein wenig mitmischen. Ruhetag bleibt der Sonntag. Auch Hans Steinberger freut sich: „Das sind Profis, ich bin sehr froh, dass das Lokal in einem vernünftigen Weg weitergeführt wird.“