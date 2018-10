Er soll an die Opfer der Luftangriffe der Alliierten auf das Neunkirchner Krankenhaus am 26. und 29. März 1945 erinnern - die Rede ist von jenem Gedenkstein, der am Mittwochnachmittag von Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) und dem Kaufmännischen Direktor des Landesklinikums, Johann Ungersböck enthüllt wurde. Der Stein befindet sich in der Leopold Figl-Straße, direkt neben dem Parkplatz des Spitals.

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) erklärte im Rahmen eines kurzen Festaktes, dass der damalige FPÖ-Stadtrat Johann Sinabel einst den Gedanken äußerte, auch für jene Menschen, die bei den Luftangriffen ihr Leben lassen mussten, einen Gedenkstein zu errichten. Insgesamt starben damals bei den Angriffen 37 Menschen.

Osterbauer dankte all jenen, die zur Errichtung des Steins beigetragen hatten - etwa den Schülern der Landesberufsschule, die für die Inschrift verantwortlich zeichnen.

Zeitzeugin berichtete von ihren Erinnerungen

Im Rahmen der Feier kam auch Gertrud Buttlar-Elberberg zu Wort. Die Zeitzeugin erlebte die Luftangriffe als kleines Kind mit und berichtete von ihren Erinnerungen an die damalige Zeit.

Umrahmt wurde der Festakt von einem Bläserensemble der Musikschule Neunkirchen unter der Leitung von Direktor Erwin Stoll. Mit dabei: Altbürgermeisterin Margit Gutterding, Pater Bernard Springer, Stadtarchivar Hans Herwig Brunner, Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Martin Hallbauer, Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan, die Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) und Jürgen Handler (FPÖ), SPÖ-Bundesratsabgeordnete Andrea Kahofer, Vanessa Staudenhirz vom Städtischen Museum, die Stadträte Barbara Kunesch und Christian Gruber (ÖVP), Günther Kautz und Kurt Ebruster (SPÖ) sowie die Gemeinderäte Franz Berger (ÖVP), Nina Katzgraber (SPÖ) sowie Waltraud Haas-Toder und Norbert Höfler (FPÖ).

Mehr zu den Feierlichkeiten und zum Zeitzeugenbericht auch in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN, auch als E-Paper!