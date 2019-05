Ein Verwirrspiel um das Linksabbiegen nach dem Bahnübergang in der Raglitzerstraße Richtung Würflach sorgte in der Osterwoche für gefährliche Situationen. „Ich habe mehrmals beobachtet, dass beinahe Autos innerhalb des sich schließenden Schrankens eingesperrt worden wären, weil der davor stehende Linksabbieger wegen des Gegenverkehrs warten musste“, schlug der Ternitzer ÖVP-Gemeinderat Franz Fidler bei LAbg. Hermann Hauer und ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer Alarm.

Gab es dort bislang eigentlich ohnehin ein Abbiegeverbot, wurde dieses wegen der Sperre des Schrankens in Ternitz und aus Umleitungsgründen per Bescheid aufgehoben und mit einem Sackerl verdeckt. Offensichtlich, ohne die gefährlichen Folgen zu bedenken. Nachdem die BH davon informiert worden war, wurde umgehend wieder das Linksabbiegeverbot verordnet. „Jetzt müssen die Lenker ein Stückchen weiter stadtauswärts fahren, dort umkehren und anschließend können sie gefahrlos rechts abbiegen und entlang der Südbahn Richtung Mahrersdorf fahren“, erklärt Herbert Osterbauer. Gleichzeitig betont er aber auch, dass sich die Autofahrer nicht an die Verkehrsregeln gehalten hätten: „Denn wenn es vorne nicht weitergeht, darf man eigentlich gar nicht in einen Bahnübergang einfahren!“

„Hinschauen und nicht wegschauen“, ist es für Hauer wichtig, nicht nach Schuldigen zu suchen, sondern bei Gefahr rasch zu handeln. „Und da möchte ich mich bei allen, die für diese Entschärfung gesorgt haben, bedanken.“ Allerdings wurde der betroffene Kreuzungsbereich laut Stadtamtsdirektor Robert Wiedner auch von der Stadtpolizei während der Ferientage genau ins Auge gefasst und „dabei war es zu keinen brenzligen Situationen gekommen“, weiß er auf Nachfrage. Auch derzeit werde das Abbiegeverbot laufend überwacht.

privat/Christian Feigl Franz Fidler beim verdeckten Abbiegeverbot.

Aktuell ist auch der Bahnübergang in der Flatzerstraße wegen Leitungsumbauarbeiten gesperrt. Die SPÖ befürchtet eine generelle Auflassung und pocht auf eine Ersatzquerung für die dortigen Anrainer.

Auch Stadtchef Osterbauer kennt die Absichten der ÖBB und verweist auf Gespräche, die noch zu führen sein werden: „Dass dieser Bahnübergang aufgelassen wird, ist fix. Ob es an Ort und Stelle eine Ersatzquerung geben wird, hängt von den Ergebnissen der Gespräche ab. Wir werden uns jedenfalls für eine solche Lösung stark machen!“