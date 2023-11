Gemeindeimmobilien: Beirat soll die Wogen glätten

Der (mögliche) Verkauf von Gemeindeimmobilien hatte in den letzten Wochen immer wieder für Diskussionen gesorgt – mit dem Auszug der Opposition aus dem Gemeinderat als Höhepunkt: Ein von SPÖ und FPÖ eingebrachter Dringlichkeitsantrag hatte es nicht auf die Tagesordnung geschafft.

Die zentrale Kritik von Rot und Blau: Gemeindevermögen könne „vollkommen ohne Information, ohne Wissen und ohne Zustimmung des Gemeinderates veräußert werden“, wie es damals in dem Antrag hieß. Laut Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) soll nun ein Beirat diesen Umstand korrigieren, einen entsprechenden Antrag werde es in der Budgetsitzung des Gemeinderates geben. „Dieser Beirat soll mögliche Ankäufe oder Verkäufe diskutieren. Damit haben die Parteien mehr Einblicke, denn wir haben nichts zu verheimlichen oder zu vertuschen und gehen sorgsam mit Gemeindevermögen um“, sagt der Stadtchef.

In dem Gremium vertreten sein sollen die Klubobleute, bei deren Verhinderung könne eine Vertreterin oder ein Vertreter geschickt werden. „Diese Personen sind im Vorfeld namentlich zu nennen und sollen nicht jedes Mal wechseln“, so Osterbauer zum Prozedere. Er selbst werde, auch als Eigentümervertreter, die Meinung des Gremiums dann an den Aufsichtsrat weitergeben.

Begrüßt wird der Vorschlag nicht nur vom Koalitionspartner, sondern auch von der FPÖ. Grünen-Klubobmann Johannes Benda sieht durch den Beirat „die notwendige Transparenz“ gegeben, FPÖ-Klubchef Willi Haberbichler bewertet den Vorstoß ebenso positiv. Zugleich sieht er aber noch einige Fragen offen, „die wir sicherlich noch klären müssen. Denn mir ist wichtig, dass wir wirklich Mitspracherecht haben.“ Dass, wie zuletzt, der Bürgermeister „alleine“ entscheiden könne, sei jedenfalls „nicht gut“ gewesen, so Haberbichler zur NÖN.

SPÖ-Klubobmann Günther Kautz ist weniger begeistert und spricht von einer „Minimalvariante, bei der es letztlich darum geht, wie ernst man das wirklich nimmt“. Informiert sei man auch bisher worden – „mal früher, mal später“ –, ein echtes Mitspracherecht sieht er durch das neue Gremium aber nicht. „Das würde einen großen Unterschied machen.“