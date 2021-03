Etwas ganz Grundsätzlich wollte Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) am Montagabend bei der Gemeinderatssitzung gleich geklärt wissen. Das er, der Vizebürgermeister und zwei Stadträte auf der Bühne Platz genommen hatten, habe nicht etwa damit zu tun, dass man abgehoben sei. „Es wäre sich nur mit den Abständen nicht anders ausgegangen“, begründete Osterbauer und sorgte damit für etliche Schmunzler im Saal.

Auch, wenn das Zahlenwerk mit einem Verlust von rund 500.000 Euro schließt – angesichts der Corona-Situation handle es sich dabei „um ein gutes Ergebnis – auch wenn es noch nicht das ist, was es sein sollte“, brachte es Teix auf den Punkt. Kleinere Kritikpunkte äußerte Stadtrat Günther Kautz (SPÖ) zu dem Zahlenwerk, aber auch seine Fraktion sowie die Freiheitlichen gaben dem Abschluss ihre Zustimmung.

Breit thematisiert wurde im Rahmen der Sitzung auch die aktuelle Corona-Situation in Stadt und Bezirk. Anlass war eine Resolution zu den aktuell geltenden Ausreisebeschränkungen, die von allen Fraktionen unterzeichnet wurde und den Bund auffordern soll, genügend Impfstoff für die Stadt zur Verfügung zu stellen.

„Der einzig gangbare Weg besteht in einer groß angelegten, freiwilligen Impfaktion“, zitierte Stadtrat Thomas Leopold Berger (ÖVP) aus dem Schreiben. Neben der „bevorzugten Impfverteilung“ für die Stadt – ähnlich wie im Bezirk Schwaz in Tirol – wurde die Bundesregierung auch dazu aufgefordert, die Rahmenbedingungen für ein Lockern der Maßnahmen zu ändern.

Nach jetzigem Stand wird die Testpflicht nämlich erst dann aufgehoben, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz zehn Tage lang unter einem Wert von 200 liegt. Der Gemeinderat erklärte in der Resolution, dieser Wert solle auf 400 geändert werden. Bemerkenswert emotional zeigte sich bei dem Thema Stadträtin Andrea Kahofer (SPÖ), die anmerkte, dass in ihrem Bekanntenkreis Personen teils schwer von Covid-19 betroffen gewesen seien.

„Ich bin wirklich zornig, wenn die Pandemie kleingeredet wird“

„Ich bin wirklich zornig, wenn die Pandemie kleingeredet wird“, so Kahofer. Und sie ergänzte: 30 Neuinfektionen pro Tag würden nach „nicht allzu viel“ klingen, aber: „Dahinter stecken auch immer ganz viele Schicksale!“ Die Maßnahmen der Bundesregierung sieht Kahofer mit gemischten Gefühlen: „Manches ist vernünftig, manches unvernünftig, manches ist gut, anderes läuft ganz schlecht. Aber eines ist sicher: Ohne, dass wir etwas tun, wird sich nichts ändern.“ Mit den aktuellen Ausreisetests kann die Bundesrätin nicht allzu viel anfangen: „Ich darf von Mönichkirchen nach Schwarzau im Gebirge ohne Test fahren, aber nicht nach Wiener Neustadt.“

Zu Wort in der Debatte meldete sich auch Gemeinderätin Klaudia Osztovics (ÖVP), die vor allem das Testangebot in der Bezirkshauptstadt lobte und einmal mehr eindringlich appellierte, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzuhalten. Wenig Verständnis für negative Kommentare auf Facebook – etwa zu den langen Wartezeiten vor der Teststation – zeigten Stadtrat Thomas Leopold Berger und Bürgermeister Herbert Osterbauer (beide ÖVP). Dass sich Helfer beschimpfen lassen müssten, sei nicht akzeptabel, so Berger.

Mitgetragen wurde die Resolution übrigens auch von den Freiheitlichen – im Vorfeld übte Gemeinderat Helmut Fiedler aber scharfe Kritik an den Maßnahmen der Regierung. Die habe über die Sommer- und Herbstmonate im letzten Jahr ihr Vertrauen verspielt und agiere planlos, so sein Vorwurf. Den Vorstoß, Neunkirchen „durchzuimpfen“, trägt man aber mit – „wobei uns natürlich ganz wichtig ist, dass das freiwillig passiert!“ Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer konnte sich schließlich einen Seitenhieb auf die FPÖ nicht verkneifen. Er sei jedenfalls froh, dass derzeit nicht die FPÖ den Gesundheitsminister stellt.

Besprochen und beschlossen wurden im Rahmen der Sitzung unter anderem auch folgende Themen:

Covid-19-Paket. Die im Vorjahr von der Stadtkoalition ausverhandelte Unterstützung für Betriebe, Kunstschaffende und Vereine – das Covid-19-Paket – wurde für das heurige Jahr verlängert. „Ein kleiner Beitrag, mit dem wir in Neunkirchen helfen können", so Finanzstadtrat Peter Teix (ÖVP).

Ehrenring. Anfang des Jahres zog sich Johann Brandstätter als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen-Peisching zurück. Einstimmig wurde beschlossen, ihm für seine Verdienste den Ehrenring der Stadt verleihen zu wollen.

„Obst im Schneebergland". Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Mitgliedschaft für die Initiative um ein Jahr zu verlängern.

Neuerrichtung. Das Stadtparlament beschloss, das alte Friedhofsgebäude abzureißen und neu zu errichten. Stadträtin Andrea Kahofer (SPÖ) sprach sich in weiterer Folge für eine Photovoltaikanlage an dieser Stelle aus.

Ernennung. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen-Stadt, Mario Lukas wurde einstimmig zum „Branddirektor" ernannt. Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) überreichte Lukas, der auch ÖVP-Gemeinderat ist und während der Abstimmung wegen Befangenheit den Saal verließ, noch in der Sitzung die Ernennungsurkunde.

Dringlichkeitsantrag. Die FPÖ-Gemeinderäte Helmut Fiedler und Willi Haberbichler schlugen vor, Unternehmen aufgrund der Corona-Situation die Müllgebühren zu erlassen. ÖVP-Stadtrat Peter Teix sah darin zwar „grundsätzlich eine gute Idee", aber etliche Probleme bei der Realisierung. Auch die SPÖ lehnte den Vorschlag ab. Schließlich habe sich jeder von der Mülltonne abmelden können, argumentierte Stadt- und Bundesrätin Andrea Kahofer.

Forum „Nachgefragt". FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler stellte dem Stadtparlament sein Konzept für mehr Bürgerbeteiligung (siehe https://www.noen.at/neunkirchen/fpoe-initiative-neues-konzept-gemeinderat-erteilt-den-buergern-das-wort-neunkirchen-redaktionsfeed-helmut-fiedler-buergerforum-gemeinderat-neunkirchen-redaktion-267615120 ) vor. Es soll bereits im Herbst diesen Jahres zur Anwendung kommen.

