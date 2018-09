Der nach seinem schweren Verkehrsunfall noch immer rekonvaleszente SPÖ-Klubobmann und Sportstadtrat Manfred Baba ließ über seinen Stadtratskollegen Günther Kautz ausrichten, sich von seinem Posten als Stadtrat zurückziehen zu wollen:

„Manfred wird noch Monate bis zur vollständigen Genesung brauchen. Da möchte er nicht, dass er zu Hause sitzt und für Tätigkeiten Geld kassiert, die er nicht durchführen kann“, begründet Kautz die Entscheidung seines Kollegen.

Ebruster mit 32 von 33 Stimmen gewählt

Als Nachfolger wurde Kurt Ebruster mit 32 von 33 Stimmen gewählt. Während alle Fraktionen Gemeinderat Baba baldige Genesung wünschten, gab es nach der Wahl auch von allen für Ebruster Applaus.

Weit weniger harmonisch ging es aber anschließend zur Sache, als die geplante Haushaltskonsolidierung zur Beschlussfassung stand.

Für die SPÖ äußerten die Stadträte Andrea Kahofer und Günther Kautz ihre Bedenken: Die reichten von unrealistischen Einsparungspotenzialen über Wunschvorstellungen der Stadtregierung bis hin zu vergeudeten 90.000 Euro für die begleitende externe Firma.

Kahofer schlug gar vor, die 90.000 Euro als Belohnung für die geleistete Arbeit an die Rathausmitarbeiter auszuschütten. Kautz sprach von „Marketingtheater!“ Die Stadtregierung konterte, dass sich die SPÖ nicht in die Mitarbeit eingebracht hätte. ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer sprach gar von einem „Armutszeugnis“.

Grüne Vize Martin Fasan hielt fest, dass ohne externe Begleitung so ein Prozess nicht möglich gewesen wäre. Was von der Opposition angezweifelt wurde: „Wir hätten uns auch gemeinsam an den Tisch setzen und uns das ansehen können!“ Nach rund einer Stunde intensiver und niveauvoller Diskussion wurde der Tagesordnungspunkt schließlich mit den Stimmen der ÖVP, Grünen und Christa Wallner beschlossen, die SPÖ und die FPÖ, die im Gegensatz zur SPÖ beim Haushaltskonsolidierungsprozess mit im Boot war, stimmten dagegen.

Auch die Umwidmung für die geplante „Gartenstadt“ Richtung Natschbach sorgte für Diskussionen.

Die SPÖ sprach sich dagegen aus und forderte, sich stattdessen primär auf die Innenstadtbauprojekte und Verdichtung im Zentrum zu konzentrieren. Die Stadtregierung wiederum bekräftigte, dass dieser Wohnraum auch in Hinsicht auf Arbeitsplätze notwendig sei. Die Umwidmung wurde mit Stimmen der ÖVP, Grünen und Christa Wallner am Ende beschlossen.

Dringlichkeitsantrag sorgte für Kopfschütteln

Für Kopfschütteln und Unverständnis sorgte am Ende der Sitzung dann noch ein Dringlichkeitsantrag von FPÖ-Gemeinderätin Waltraud Haas-Toder: Sie habe gehört, dass über Jahre hindurch aufgrund von falscher Abrechnungen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu viel Geld ausbezahlt worden sei.

Nachdem sie jedoch keine Fakten liefern konnte und ihr ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer zu verstehen gab, dass es sich dabei um schwere Anschuldigungen mit strafrechtlichen Konsequenzen handeln könnte, zog sie den Antrag mit den Worten, dass sie darüber zu wenig Informationen habe, zurück.