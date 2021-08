Bis zum Auszug Ende Mai war seit 29 Jahren die Fleischerei Seidl im bekannten Haus Wiener Straße 1 mitten im Zentrum beheimatet. Nun hat es mit Immobilienzar Armin Hohenschläger einen neuen Besitzer bekommen und der hat mit dem Objekt gleich neue Pläne.

„Ja, es stimmt, dass ich das Haus Brigitte Klosterer abgekauft habe. Allerdings mit der Zusicherung, dass sie im ersten Stock weiterhin wohnen darf“, erzählt der Unternehmer auf NÖN-Nachfrage. Mit dem Geschäftslokal hat er allerdings andere Pläne: „Es ist in Zeiten wie diesen schwierig, entsprechende Unternehmen in die Innenstadt zu bekommen und so werden wir das Haus adaptieren und aus dem Geschäftslokal drei kleine barrierefreie Wohnungen machen. Die Wohnungen sollen eine Größe zwischen 40 und 50 Quadratmetern haben und stehen zur Miete zur Verfügung.“