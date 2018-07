Verärgerung bei einem Neunkirchner in der Vorwoche. Weil direkt vor dem Feuerwehrhaus in Peisching ein Kastanienbaum umgesägt wurde, wandte sich der Bürger an die NÖN. „Der Baum war vollkommen gesund und zeigte keinen Schaden im Stamm“, meinte er am Telefon.

Bei der Stadtgemeinde Neunkirchen beteuert man, sich diesen Schritt lange überlegt zu haben. „Schon 2017 wurde angemerkt, dass dieser Baum gefällt werden muss, weil die Schäden schon so weit fortgeschritten sind“, so Stadt-Pressesprecherin Susanne Kohn.

Osterbauer: "Alles andere wäre gefährlich gewesen"

„Wir sind da nur unserer Verpflichtung nachgekommen, alles andere wäre gefährlich gewesen“, erklärt auch Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Außerdem habe man sowohl die Feuerwehr, als auch die Anrainer eingebunden: „Die Standfestigkeit wäre einfach nicht gewährleistet gewesen!“