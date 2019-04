Schon bald soll die desolate Fahrbahn des Holzplatzes asphaltiert werden. Für den Verein „Aktive Wirtschaft“ eine optimale Gelegenheit, die generelle Platzgestaltung in die Hand zu nehmen. Dementsprechende Pläne wurden zuletzt den Stadtverantwortlichen vorgestellt.

„Der Platz ist im Herzen der Stadt, traumhaft schön und jetzt hätten wir die einmalige Gelegenheit, auch gestalterisch etwas zu bewirken“, erklärt Obmannstellvertreter Rudi Grubich, der dort auch seine Cafebar „Cult Italia“ betreibt, die Beweggründe. Erstes Ziel wäre die Etablierung eines wöchentlichen Bauernmarktes am Samstagvormittag und eines monatlichen „Night-Marktes“ am Freitagabend. „Da könnten Betriebe der Stadt ihre Waren anbieten, aber auch ein Flohmarkt oder eine Schallplattenbörse wären zum Beispiel denkbar“, so Grubich.

Belebung und Attraktivierung

Wichtigstes Anliegen sei einfach eine Belebung und Attraktivierung des Platzes. Dafür soll es auch bei der Parkplatzgestaltung zu Änderungen kommen: Jene Parkmöglichkeiten am Platzbeginn zur Innenstadt sollen weichen und stattdessen an den Seiten Ersatz-Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Damit wäre der Platz auch Richtung Hauptplatz geöffnet. Schirme, Scheinwerferbeleuchtung, Sitzmöglichkeiten, Palmen und ein Weg parallel zur Apotheke sollen dem Platz einen gänzlich neuen Schliff geben. „Wir haben auch angeregt, den Asphalt zu färben. Das wäre einmal etwas Neues“, hat Grubich noch viele Ideen im Talon.

Mitteregger Architektur So könnte der neue gestaltete Platz aussehen: Mit Sitzmöglichkeiten, Schirmen und veränderten Zugangsmöglichkeiten.

Ideen, die bei den Stadtverantwortlichen grundsätzlich auf positives Echo stoßen: „Jede Attraktivierung ist gut für die Innenstadt“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, der den Plänen generell viel Positives abgewinnen kann.

Heuer werde es aber vermutlich jedoch nur bei der Asphaltierung bleiben, da Gastronom Herbert Schwarz mit seiner Schirmbar erst im Herbst auf den Hauptplatz mit seinem neuen Projekt, die NÖN berichtete, übersiedeln werde. „Aber im kommenden Jahr können wir uns das bei passenden finanziellen Mitteln und wenn die Machbarkeit passt, durchaus vorstellen!“

Grubich glaubt auch, dass die Umgestaltung finanziell zu heben wäre: „In Wahrheit muss ja nicht wirklich viel umgebaut werden und auch der Verein Aktive Wirtschaft würde sich bereit erklären, die eine oder andere Anschaffung zu tätigen!“