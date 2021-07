Exklusive Einblicke in das neue Radkonzept der Stadt, das gerade in Kooperation mit der Klima- und Energiemodellregion erarbeitet wird, gab Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer seiner Landesprecherin Helga Krismer bei einem Besuch in Neunkirchen.

Im Herbst sollen noch die Ergebnisse der Umfrage zum Thema Radfahren eingearbeitet werden, danach soll es auch der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Das Radkonzept soll auch als Grundlage für die sogenannte Rad-Basisnetzplanung des Landes NÖ dienen und mit Fördereinreichungen auch die hohen Radwegeförderungen nach Neunkirchen holen“, freut sich Gansterer.

Bei einer kleinen Tour wurden anschließend Radprojekte der letzten Jahre besichtigt. Ein Fixpunkt dabei: Die neue Radservicestation in der Postgasse.

„Gemeinsam mit der Klima-und Energiemodellregion wurde die Radroute Schwarzatal von Reichenau an der Rax bis Lanzenkirchen in den letzten Jahren neu beschildert. In Neunkirchen wurde auf grüne Initiative eine neue Routenführung direkt durch die Innenstadt über den Hauptplatz und den Stadtpark umgesetzt. Es sind bereits zahlreiche Radtouristen am Hauptplatz zu bemerken, ein gutes Zeichen“, erklärt der Vizebürgermeister die Hintergründe.

„Die Grünen Neunkirchen und Johann Gansterer setzen sich seit über zehn Jahren für das Radfahren in Neunkirchen ein, diese grüne Handschrift ist in Neunkirchen sehr sichtbar“, lobt Helga Krismer.