Gute Leistungen für HAK-Klassen bei „Digi.Check“

Er findet Jahr für Jahr an den kaufmännischen Schulen Österreichs statt und soll die digitalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern aufzeigen: der „Digi.Check HAK“, den die vierten Jahrgänge der HAK heuer bestritten haben.

Abgefragt wurden Fähigkeiten in den Bereichen Wirtschaftsinformatik sowie Office-Management und angewandte Informatik. In 70 Minuten konnten von den arbeitenden Schülerinnen und Schülern maximal 100 Punkte in insgesamt fünf unterschiedlichen Kategorien erreicht werden.

Die Schülerinnen und Schüler der 4BK. Foto: HAK Neunkirchen

„Die vierten Jahrgänge schlugen sich beim ,Digi.Check' 2023 herausragend und so gut wie alle Schülerinnen und Schüler erhielten ein Zertifikat, welches ihnen diese Leistung bestätigte“, freut sich die Schulleitung der HAK.

Die Zertifikate wurden im Beisein der Jahrgangsvorständinnen Gerda Gsenger und Petra Schmid von Direktor Wolfgang Ferstl übergeben.