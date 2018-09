Mit einem Festkonzert am Hauptplatz begann das dreitägige Stadtfest am Neunkirchner Hauptplatz.

Mit eröffnenden Worten von Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) startete am Freitagabend das dreitägige Stadtfest am Hauptplatz der Bezirkshauptstadt. Noch vor dem Konzert der "Black Valley Big Band" stellte der Stadtchef den 0-Euro-Souvenirschein vor, der anlässlich der Sanierung der Dreifaltigkeitssäule in einer limitierten Auflage von nur 5.000 Stück produziert wurde. Der Erstverkauf startet heute, Samstag.

Kulinarisch wurden die zahlreichen Gäste von den Gastro-Betrieben der Bezirkshauptstadt verwöhnt: Altes Bräuhaus, Cult Italia, Flavour Bar, Freistil, Allegro, Toms Oase, GH Osterbauer, Dorfwirt Peisching und Zum Spitzerl versorgten die Besucher mit Speis und Trank, auch die Genussstandln standen für die Gäste bereit.

Die Neunkirchner NÖN lud außerdem - mit tatkräftiger Unterstützung der Gastro-Betriebe - zum Galatisch.

