Paukenschlag in der Neunkirchner Gastronomie-Szene: Nachdem Roman Kozeny mehr als zwölf Jahre die Neunkirchner mit seiner gehobenen Küche bekocht und erfreut hat, wird er der Bezirkshauptstadt und der Herrengasse den Rücken kehren und mit seinem Lokal nach Altendorf in die Räumlichkeiten der ehemaligen „Kurvenwirtin“ übersiedeln.

„Das Ganze hat vor allem organisatorische und praktische Gründe“, erklären der Meisterkoch und seine Gattin Andrea im Gespräch mit der NÖN: „Die Küche ist mit ihren zwölf Quadratmetern mittlerweile für unsere Ansprüche zu klein und die Gastzimmer sind etwas ungünstig aufgeteilt, dass wir Probleme bei größeren Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten haben.“

Dennoch gehen sie aus der Bezirkshauptstadt nach Stationen im Mühlfelderhof, im ehemaligen Brunnenstöckl und Kuckuck mit einem weinenden Auge: „Die Neunkirchner und viele Stammgäste sind uns sehr ans Herz gewachsen, da ist so ein Schritt nicht einfach!“ Der bisherige Küchenstil soll in Altendorf jedenfalls fortgesetzt werden, auch der Name wird beibehalten, wobei Andrea Kozeny ergänzt, dass sie gerne ein „Gutedel am Berg“ hätte.

Anfang August soll es losgehen, bis dahin wird auch noch eine tüchtige Küchenhilfe gesucht. Die Stammgäste möchten der Familie die Treue halten: „Sie haben sogar schon gestoppt, wie weit es ist. In acht Minuten geht es sich aus“, freuen sich Roman und Andrea Kozeney über so viel Sympathie und Treue.