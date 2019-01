Hahnenkammparty: Es ging um die (Weiß)Wurst .

Die ÖVP Neunkirchen unter Bürgermeister Herbert Osterbauer lud am Samstag zur bereits traditionellen Hahnenkamm-Weißwurstparty anlässlich des Weltcup-Abfahrtsrennens auf der legendären „Streif“ in Kitzbühel ins Musikcafe „Allegro“ am Hauptplatz in Neunkirchen.