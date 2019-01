Personalrochade an der Neunkirchner Bezirkshauptmannschaft: Martin Hallbauer, bisheriger Stellvertreter von Bezirkschefin Alexandra Grabner-Fritz, wechselt nach Baden und wird dort BH-Vize. Hallbauer tritt sein Amt mit 8. Jänner an und folgt damit auf Markus Sauer, der bereits mit 1. Dezember zum Bezirkshauptmann von Wr. Neustadt bestellt wurde.

Welche Wechsel es an den Bezirkshauptmannschaften im Süden NÖs noch gibt und wer nun in Neunkirchen die Position des Bezirkshauptfrau-Stellvertreters einnimmt, berichtet die NÖN ab Donnerstag in ihrer Printausgabe, auch als E-Paper!