Es ist ein bisschen wie Heimkommen am Mittwochvormittag. Seit 1. November des Vorjahres war das altehrwürdige Bräuhaus am Neunkirchner Hauptplatz Corona-bedingt geschlossen. Und damit auch für einen Journalisten ein wichtiger Treffpunkt verloren gegangen. Eine gewisse Anspannung macht sich beim Betreten breit: Wer wird aller da sein? Was hat sich alles verändert? Was gibt es für Neuigkeiten?

„Grüß Gott, Herr Redakteur“, schallt einem sofort die vertraute Stimme der Chefin des Hauses entgegen. Und Seniorchef Hans Bauer kommt mit einem Lächeln im Gesicht auf mich zugestürmt. „Schön, dass Du gleich am ersten Tag an uns gedacht hast!“ Um im selben Atemzug zu einer Führung durch das Wirtshaus zu bitten. Dass er die vergangenen Monate zur Rundumsanierung genutzt hat, wird im selben Augenblick deutlich: Neue Tische, neuer Boden und neue Toiletten – alte Bilder an der Wand verleihen dem Ganzen einen typischen Charme, wie man ihn eigentlich sonst nur mehr von urigen Wirtshäusern in Bayern kennt.

Ein kurzer, erleichterter Blick in die Runde: Die Gäste sind dieselben geblieben. Stadtarchivar Hans Herwig Brunner genießt ein Seiderl Bier bei einem angeregten Plausch mit SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer, die an diesem Vormittag bereits das zehnte Lokal besucht. Musikschuldirektor Erwin „Maestro“ Stoll studiert die neue Spargelkarte und Stammgast Norbert Lueger, extra vom Semmering angereist, hat seinem Cocker Spaniel „Gusti“ für den ersten Wirtshausbesuch sogar beim Hundefriseur schönmachen lassen oder Christian Gossner sich extra Urlaub genommen, um das Ende des Gastro-Lockdowns würdig begehen zu können. Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer genießt ein Spargelgericht. Auch der Patron hat eine neue Rolle: „Ich bin jetzt nicht mehr der Küchenchef, sondern Impfkontrolleur!“, erklärt er mit einem Augenzwinkern und rasch wird klar, dass das Vorweisen eines gültigen Eintrittspapiers für die Gäste überhaupt kein Hindernis darstellt.

Der erste Gast, der heute auf ein kleines Helles einkehrte, war Künstler Ingo. Das erste Gericht, das heute serviert wird, ist eine geröstete Leber. Als Menü gibt es Cordon Bleu. Und am neuen Stammtisch widmet man sich bereits eifrig dem „Gebetsbuch des Teufels“ – es wird geschnapst, was das Zeug hält: „Der Lockdown hat mir nicht gutgetan. Ich bin total aus der Übung“, ärgert sich Norbert, nachdem er die zweite Runde hintereinander zahlen muss. Das Bier rinnt und der Schmäh rennt. Wie in alten Zeiten. Das schmeckt ausgezeichnet!