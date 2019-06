Der Kaufmann des Jahres kommt aus Neunkirchen: Hans Steinberger, der in der Bezirkshauptstadt seine beiden Sparmärkte in der Krinningergasse und Schoellerstraße höchst erfolgreich führt, darf sich über diesen begehrten Titel freuen. Verliehen wurde er ihm vom renommierten Branchenmagazin „Regal“, das sich seit Jahrzehnten mit der Lebensmittelbranche und den handelnden Firmen und Personen intensiv auseinandersetzt.

„Geschaut wird dabei genau, wer erfolgreich und aktiv in der Region ist. Aber auch der gute Umgang mit Mitarbeitern oder Behauptung im Umfeld sind Kriterien bei der Titelvergabe“, freut sich der Neunkirchner Kaufmann über die Auszeichnung. Er selbst darf auf viel Erfahrung im Lebensmittelhandel zurückblicken. Steinberger übernahm 2004 den Eurospar-Markt in der Krinningergasse von seinen Eltern und führt das Familienunternehmen in 3. Generation mitarbeiter- und wachstumsorientiert.

Bereits ein Jahr später wurde der Markt mit 1.400 Quadratmeter Verkaufsfläche neu errichtet. 2010 gelang die Übernahme eines zweiten Eurospar-Markts im Stadtzentrum. Gemeinsam mit mittlerweile 90 Mitarbeitern schaffte es Steinberger, das Geschäftsvolumen in den letzten 15 Jahren zu vervierfachen.

"Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Immerhin ist es eine Bestätigung für unser bisheriges Engagement, und gleichzeitig eine schöne Anerkennung für mein gesamtes Team“Hans Steinberger

„Wachstum war mir immer sehr wichtig. Daher haben wir unsere Geschäfte immer wieder erweitern bzw. neu errichten müssen – allein schon der Modernität wegen. In der herausfordernden Wettbewerbssituation in Neunkirchen kann man nur mit einem modernen zeitgemäßen Firmenauftritt Erfolge verbuchen. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Immerhin ist es eine Bestätigung für unser bisheriges Engagement, und gleichzeitig eine schöne Anerkennung für mein gesamtes Team“, so Steinberger.

An den großflächigen Frischemarktplätzen erkennt man den starken Fokus auf den Frischebereich. Obst, Gemüse, frisches Gebäck, Feinkost in Bedienung, Frischfisch – das alles liegt ihm besonders am Herzen, genauso wie die Region. Über 300 Produkte aus der direkten Umgebung finden sich in den Regalen seiner Märkte und erfreuen sich regen Zuspruchs.