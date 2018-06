Zu einer mehr als skurrilen Amtshandlung kam es in der Vorwoche im Bereich der B 17, wo ein Polizist im wahrsten Sinne den richtigen Riecher hatte und so auf einen Haschisch-Konsumenten aufmerksam wurde.

Doch alles der Reihe nach: Eigentlich waren die Polizeibeamten am frühen Vormittag ja mit Verkehrsüberwachungen an der Kreuzung der Neunkirchner Allee mit der Peischinger Straße beschäftigt, als einer der Kollegen auf einen Passanten aufmerksam wurde. Der wollte an der Polizei vorbeispazieren, hatte sich aber durch seinen Geruch besonders auffällig gemacht. „Der Kollege hat ein feines Näschen dafür und das sofort bemerkt“, erinnert sich Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller an den weiteren Verlauf.

Der 33-Jährige wurde angehalten und durchsucht. Dabei konnten in seinem Rucksack ein paar Gramm Cannabis und fertig gedrehte Joints sichergestellt werden. Anschließend fuhren die Beamten mit dem Mann auch noch zu seiner Wohnadresse: Auch dort wurden sie fündig: Nicht nur an die 200 Gramm Cannabis, sondern auch ein paar Pflanzen konnten sichergestellt werden. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.