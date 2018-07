Second Hand-Boutique des Roten Kreuzes eröffnete in der Fabriksgasse.

Gemeinsam mit zahlreichen Gästen feierte das Rote Kreuz am Donnerstagabend die Eröffnung des neuen "Henry-Ladens", also einer Second Hand-Boutique, die NÖN berichtete ausführlich. Diese ist ab sofort freitags, samstags und montags in der Fabriksgasse 1 im ehemaligen Spielzeuggeschäft zu finden.

Der offizielle Festakt ging im Eventgarten des Wirtschaftsservice bei Armin Hohenschläger über die Bühne, Brauhaus-Chefwirt Hans Bauer sorgte für die kulinarische Verköstigung der Gäste, darunter auch Bürgermeister Herbert Osterbauer, Abgeordneter zum Landtag Hermann Hauer, die Stadträte Peter Teix und Christian Gruber, Nationalrat außer Dienst Hans Hechtl und viele mehr.

