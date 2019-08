Zum zweiten Mal verwandelte sich am Freitagabend die Herrengasse in eine Braumeile – zehn Kleinbrauereien aus der Region boten in der Fußgängerzone ihre Produkte zur Verkostung an. Initiiert wurde das Fest – nach dem großen Erfolg im Vorjahr – von Hauptplatz-Gastronom Christian Schicker und ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Armin Zwazl.