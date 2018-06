Der 9. Juni des Vorjahres dürfte in der jahrzehntelangen Geschichte der Sparkassenkonzerte ein legendärer gewesen sein: Zum einen gab es damals einen Besucherrekord, zum anderen könnte es das letzte Konzert gewesen sein. Denn zumindest heuer wird es keines geben.

„Die Gerüchte stimmen leider. Es wird heuer kein Konzert des Musikvereins in Zusammenarbeit mit der Sparkasse geben“, bestätigte Sparkassenpräsident Gunther Gräftner nun auch offiziell die Absage. „Dieser Umstand hängt mit den Gastronomen zusammen. Es war uns nicht möglich, jemanden für die intensive Bewirtung auf unserem Parkplatz zu bekommen. Natürlich spielt hier auch das Problem mit den Registrierkassen eine Rolle“, ergänzt er traurig. „Das ist sehr schade, aber im Moment nicht zu ändern. Dennoch werden wir uns bemühen, für das nächste Jahr eine Lösung zu finden.“

Sponsorbetrag für Dreifaltigkeitssäulen-Sanierung

Dabei war der Termin mit 15. Juni sowohl im Programmheft der Stadt als auch in dem des Musikvereines bereits fixiert gewesen: „Dass es so gekommen ist, ist zwar sehr schade, aber zur Kenntnis zu nehmen“, sieht die Situation der Musikvereinsobmann und ehemalige Direktor der Sparkasse (!) Uli Wedl emotionslos: „Die Gründe sind nachvollziehbar, eine Lösung für das kommende Jahr wäre aber für alle Beteiligten sehr schön. Denn das Konzert hat große Tradition und ich kenne keinen breit gefächerteren Kundenauftritt als diesen!“

"Relaunch für die Zukunft"

Die Sparkasse selbst nimmt die Absage der Cateringbetriebe ebenfalls hin, will die diesjährige Pause aber sinnvoll nutzen. „Wir werden das Event einem Relaunch für die Zukunft unterziehen. Die Sparkasse wird den dafür vorgesehenen Sponsorbetrag für die Sanierung der Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz zur Verfügung stellen“, so Elisabeth Baumgartner von der Sparkassen-Marketingabteilung.

Auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer findet es schade, dass der Musikverein heuer nicht im Hof der Sparkasse aufspielen wird: „Es tut mir wahnsinnig leid, dass es nach so vielen Jahren kein Konzert geben wird!“