Ein lauter Hilfeschrei von Bezirksgerichtsvorstand Stefan Koppensteiner stand im Mittelpunkt der offiziellen Eröffnung des generalsanierten Bezirksgerichts in der Triesterstraße: Dabei beklagte er die „katastrophale Personalsituation“ und berichtet von „dringendem Handlungsbedarf“.

Koppensteiner las auch aus einem Schreiben von 1850 vor, in dem das neue Bezirksgericht aus einem Vorsteher, zwei Assistenten, einem Grundbuchführer, drei Gerichtsvollziehern und zwei Gehilfen bestand. „Möglicherweise ist das die Personalsituation in der Justiz der Zukunft. Wir haben keinen Hausarbeiter mehr, die wurden nicht nachbesetzt. Wir haben einige Abgänge im Kanzleibereich, die wurden teilweise, verspätet oder auch nicht nachbesetzt.

Wir haben im Bereich der Außerstreitrechtspfleger seit Jahren eine eklatante Überbelastung und es kommt niemand nach. Wir haben mittlerweile auch bei uns Richtern eine Auslastung, die in einem Bereich ist, obwohl sie wirklich gut und viel arbeiten, wo diese, auf österreichisch gesagt, am Zahnfleisch daherkommen. Das heißt, wir haben ein wunderschönes großes Haus, aber keine Leute mehr und vielleicht einen Personalstand wie 1850, wo dann ein Richter das Gericht führen soll.“

"Personalsituation hat sich sehr verschlimmert"

Für diese mutigen und ehrlichen Worte gab es viel Applaus und Unterstützung der beiden Landtagsabgeordenten Hermann Hauer (ÖVP) und Christian Samwald (SPÖ). Hauer: „Er hat klar und deutlich dargestellt, wie die Situation ist und wir werden die Forderung, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen, unterstützen.“

Christian Samwald kennt den Vergleich sogar persönlich: „Ich habe vor 15 Jahren hier mein Gerichtsjahr absolviert und personell hat sich die Situation wirklich sehr verschlimmert!“ Dass Koppensteiner die Probleme im Rahmen der Eröffnungsfeier ansprach, sei für beide kein Problem gewesen: „Er hat die Gelegenheit genutzt, das vor Publikum darzubringen!“

Interimsvizekanzler Clemens Jabloner erklärte, dass ihm die Probleme bekannt seien: „Aber ich bin seit drei Monaten Justizminister und werde das noch drei Monate sein. Ich kann die Probleme nicht lösen.“ Koppensteiner selbst war vom Echo begeistert: „Ich habe gesagt, wie die Situation ist, und auf meine Worte nur positive Reaktionen bekommen. Da werde ich sicher nicht um den Brei schön herumreden!“

Bis zur Umsetzung ein langer Weg

Bis zum Beginn des Sanierungsstarts war es ein langer Weg. Bereits 1975 war zum ersten Mal die Rede, dass an diesem Haus etwas geschehen müsste. Waltraud Berger, Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts Wien, die die Sanierungsarbeiten bis zum Schluss begleitete, formulierte es so: „Nach vier Bundespräsidenten, elf Bundeskanzlern und dreizehn Justizministern stehen wir hier und dürfen dieses Haus im neuen Glanz und für alle Ansprüche der modernen Justiz gerüstet den Benutzern übergeben.“

Das Bezirksgericht ist in einem Haus untergebracht, das in den Jahren 1936 bis 1938 erbaut wurde. Bis zur jetzigen ist keine größere Sanierung vorgenommen worden. Das Haus hat den Krieg und die Nachkriegszeit überdauert. „2014 hatten wir die Hoffnung schon aufgegeben, dass aus dem Gebäude ein ansehnliches Gericht wird“, so Berger.

us steht unter einem Denkmalschutz und ist auch ein Gedenk- & Mahnmal. Daher muss auch der Schriftzug „Bezirksgericht und Finanzamt“ erhalten bleiben. Ebenso die Einschusslöcher aus dem Krieg.