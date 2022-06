Neunkirchen Hiobsbotschaft: Helmut Bruckmüller (60) überraschend verstorben

Christian Feigl

So, wie man Helmut ,,Brucki" Bruckmüller kannte: Gut gelaunt und für jeden Spaß zu haben. Noch am Wochenende war er mit seiner Gattin Irmgard am großen Bezirksfest unterwegs gewesen. Foto: Johannes Authried

S chock und Trauer in der Bezirkshauptstadt: Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Mittwochvormittag in der Stadt die traurige Nachricht vom überraschenden Ableben von Helmut Bruckmüller. Der bekannte und beliebte Neunkirchner starb kurz nach seinem 60. Geburtstag völlig überraschend zu Hause an einer Lungenembolie.